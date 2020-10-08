«Для инвестиций и операционной деятельности». РМК получила кредит на 40 млрд рублей

Об открытии кредитной линии для Русской медной компании (РМК, подконтрольна Игорю Алтушкину), в размере 40 млрд руб. сообщает пресс-служба банка ВТБ.

РМК может использовать заемные средства как для финансирования текущей деятельности, так и для реализации инвестиционных проектов на предприятиях группы, — уточнили в банке.

Также представители ВТБ сообщили, что в 2020 г. банк увеличил финансирование предприятий ключевых отраслей экономики Среднего Урала. По итогам первого полугодия корпоративный кредитный портфель банка в регионе вырос на 2% — до 92,8 млрд руб.

Ранее о привлечении крупного кредита сообщал еще один уральский производитель меди. В декабре 2019 г. синцидированный кредит на сумму 200 млн евро получила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). В кредитовании участвовали сразу несколько иностранных и российских банков: Райффайзенбанк, Банк Интеза, АйСиБиСи Банк, АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА», Международный инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), RCB Bank Ltd, «Чайна Констракшн Банк» и Совкомбанк. В роли координатора сделки и кредитного управляющего выступил Райффайзенбанк.

Заключение данной сделки является знаковым событием не только для нашей компании, но и для российского долгового рынка в целом. Нам приятно отметить, что мы вместе с партнерами успешно организовали сделку синдицированного кредитования с иностранными банками по российскому праву, — такой комментарий дал тогда генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Отдельно в компании отметили, что условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита до 300 млн евро. Привлеченные средства металлурги намеревались направить рефинансирование текущей корпоративной задолженности и пополнение оборотного капитала.

Как ранее сообщал DK.RU, и РМК, и УГМК вошли в рейтинг крупнейших частных предприятий России, составленный Forbes. Издание поставило компанию Игоря Алтушкина на 66-е место: выручка компании в 2019 г., по подсчетам Forbes, составила 159 млрд руб. В Forbes также подсчитали, что РМК объединяет 13 металлургических и горнодобывающих предприятий, выпускает около 18% российской меди. УГМК, основными собственниками которой выступают Андрей Козицын и Искандер Махмудов, за прошлый год выручила чуть меньше — 155 млрд руб. и оказалась на 67-м месте списка. В УГМК, по данным Forbes, входит более 40 предприятий в России и за рубежом.

Отметим, хоть штаб-квартира РМК и расположена в Екатеринбурге, основные производственные мощности компании находятся в соседней Челябинской области. Также предприятия группы действуют в Оренбургской и Новгородской областях, на территории Хабаровского края и в Казахстане.