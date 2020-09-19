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В Свердловской области появился тринадцатый «Заслуженный предприниматель»

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В Свердловской области появился тринадцатый «Заслуженный предприниматель»
Иллюстрация: департамент информполитики губернатора Свердловской области

На этой неделе состоялась церемония вручения государственных наград и региональных знаков отличия. В числе получателей — руководители коммерческих структур, культурных учреждений и госслужащие.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Награды вручил первый заместитель главы региона Алексей Орлов, сообщили DK.RU в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Звание «Почетный гражданин Свердловской области» присвоено Александру Колотурскому, директору Свердловской государственной академической филармонии.

Знаки отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени получили генеральный директор АО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск, входит в «Росатом») Александр Белоусов и его заместитель по развитию персонала и организационным вопросам Виктор Самойлов.

Такого же знака отличия удостоился Валерий Конопкин, глава городского округа Верхнее Дуброво.

Почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» присвоено Александру Чупину, генеральному директору НПО «Техноком» (занимается поставками лабораторного и аналитического оборудования, работает с 1996 г., прим.ред.).

Звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» было учреждено в конце 2018 г., а впервые присвоено в мае 2019 г., сообщал DK.RU. К настоящему времени его носят уже 12 человек, Чупин стал тринадцатым.

Автор: Андрей Широков
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