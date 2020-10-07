«Уральские авиалинии» получили разрешение на международные грузовые рейсы из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуски к выполнению международных грузовых рейсов из Екатеринбурга по нескольким направлениям. В приказе, опубликованном на сайте Росавиации, указано, что перевозчик сможет летать в Лондон, Амстердам, Париж, Прагу, Милан и Франкфурт-на-Майне. Также авиакомпания продолжит выполнять грузовые полеты в несколько городов Китая.

Напомним, авиакомпания начала развивать грузовое направление на фоне падения пассажиропотока в период пандемии. В апреле «Уральские авиалинии» переоборудовали 12 из 48 самолетов авиапарка под перевозки грузов.

Количество пассажирских рейсов в нынешних условиях сильно сократилось. В то же время мы видим повышенный спрос на транспортировку грузов. В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинское оборудование, средства защиты и так далее. Поэтому наша авиакомпания приняла решение задействовать часть воздушных судов для выполнения грузовых рейсов, — рассказывал ранее коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

Когда летом количество бронирований билетов на российские курорты возросло, авиакомпания вернула часть самолетов для гражданских перевозок. Добавим, что за 8 месяцев 2020 г. услугами авиакомпании воспользовались 3,6 млн пассажиров, что на 44% меньше, чем в 2019 г. Всего за этот период выполнено 27,8 тыс. рейсов, что на 34% меньше по отношению к 2019 г.

Из-за резкого снижения полетной программы авиакомпании понесли больше убытки. Так, глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам, рассказывал DK.RU.

«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском Домодедово, екатеринбургском Кольцово и петербургском Пулково. Флот состоит из 48 самолетов семейства A320.

DK.RU сообщал, что аэропорт Кольцово готовится к открытию международных пассажирских рейсов. Ранее Росавиация выдала разрешение на полет из Екатеринбурга в Азербайджан, Казахстан, Великобританию, Египет, Грецию, Узбекистан и Беларусь.