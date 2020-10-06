Росавиация выдала допуски на международные рейсы из Екатеринбурга

Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски к выполнению международных авиаперевозок. Как сообщается в приказе, опубликованном на сайте Росавиации, из Екатеринбурга Red Wings сможет летать в Баку (Азербайджан), Алматы и Шымкент (Казахстан). Авиакомпании UTair и «Икар» — в Минск (Беларусь), Azur air — в Лондон (Великобритания) и Каир (Египет), «Нордстар» в Салоники (Греция), «Победа» — в Самарканд, Наманган и Фергану (Узбекистан)

Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — отмечается на сайте Росавиации.

В настоящее время из Кольцово нет прямых международных рейсов. За границу можно улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

Напомним, 27 марта Россия закрыла свои воздушные границы, запретив регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Для россиян, оказавшихся в этот момент за рубежом, организовали специальные вывозные рейсы. В начале июня правительство несколько ослабило ограничения, разрешив выезд из страны в целях работы, учебы, лечения, а также ухода за больными родственниками, писал DK.RU. С августа международное авиасообщение стало постепенно восстанавливаться. Вначале разрешили перелеты в такие страны, как Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, а также Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова. С 21 сентября возобновились полеты в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, затем в Южную Корею.