Смартфоны, жалобы, жизнь в моменте. Мы уничтожаем свое будущее десятками способов

Живете на полную или давно застряли в бытовом болоте? Как узнать, не растрачиваете ли вы свою жизнь впустую? Признаки того, что все идет не так, перечислила психолог, преподаватель университета Райт в Огайо Кэрол Морган.

1. Вы тратите много времени на то, чем вообще не стоит заниматься

Компьютерные игры, реалити-шоу, просмотр соцсетей, переедание, алкоголь. Список можно продолжить.

Посмотрите на свои занятия серьезно: на что вы тратите много времени, приносит ли это пользу, помогает ли двигаться к мечте? Если нет — ежедневный распорядок нужно менять.

2. Вы часто жалуетесь

Подумайте, не рассказываете ли вы постоянно о том, как вам сложно живется? Регулярные рассказы об ужасных работе, начальнике, соседях, партнере — всего лишь активное распространение негатива. А он ничего не меняет, лишь мешает вам двигаться вперед.

3. Вы не питаете свой ум

Если вы не заняты развитием мозга — не удивляйтесь застою. Важно постоянно пробовать что-то новое, учиться.

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4. Вы застряли в негативных мыслях

Внутренний диалог может очень сильно влиять на жизнь. Генри Форд говорил: «Что бы вы ни думали — что у вас все получится или что ничего не получится — в любом случае вы правы».

Если вы постоянно твердите себе, что недостаточно умны и опытны для того, чтобы получить новую должность или открыть свое дело, так и будет. Если повторяете, что слишком устали, чтобы пытаться что‑то изменить, ничего и не произойдет.

Проследите за своим внутренним диалогом. И вы заметите, что жизнь начнет подстраиваться под мысли.

5. Вы не испытываете вдохновения

У вас есть какое-то увлечение? Многие думают, что им просто ничего не интересно, но так не бывает. Должно быть что-то, что вам интересно, что радует.

Найдите хобби и уделяйте ему время.

6. Вы не планируете свое будущее

Да, очень важно быть в настоящем моменте, но иногда нужно думать и о том, чего вы хотите от будущего. Если у вас нет цели, вы движетесь по жизни как лодка, которая дрейфует в океане в надежде прибиться к какому‑нибудь берегу. Это не очень хорошая стратегия.

7. Вы проводите слишком много времени с людьми, которые тянут вас назад

Это те самые энергетические вампиры. Рядом с ними вы не сможете двигаться вперед, становиться лучше. Постарайтесь прекратить или хотя бы сократить подобное общение. Проводите больше времени с теми, кто старается расти сам и поддерживает других.

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8. Вы зависимы от телефона

Конечно, смартфон — это полезное устройство, но мы слишком часто берем его в руки. Вспомните, сколько времени вы потратили впустую, переходя из приложения в приложение или зависая в соцсетях.

Если вы не выпускаете телефон во время обеда с друзьями или ужина за семейным столом — это плохо вдвойне.

9. Вы тратите деньги на ненужные вещи

Между «нужно» и «хочу» большая разница, но в сегодняшнем обществе потребления эта граница сильно размыта. Покупать новый гаджет, когда нет денег на ипотеку — крайне глупо.

Если задуматься, человеку нужно не так уж много, в первую очередь пища, крыша над головой и любовь.

Проанализируйте свои траты и подумайте, что можете изменить. Наверняка есть вещи, от покупки которых можно отказаться, а освободившиеся деньги направить на улучшение своего будущего.

10. Вы не высыпаетесь

Сон — это залог хорошего здоровья, что доказано сотни раз. Если вы постоянно поздно ложитесь и мало спите, вы вредите себе.

11. Вы не заботитесь о своем здоровье

Правильное питание и физическая активность действительно необходимы. Поэтому старайтесь поддерживать сбалансированный здоровый рацион и больше двигаться. Это повлияет на ваш вес, психическое состояние и самочувствие в целом.

12. Вы не выходите из зоны комфорта

Конечно, так проще. Но очень плохо, если из‑за страха дискомфорта вы не пытаетесь улучшить свою жизнь. Иногда нужно пойти на риск, просто желательно заранее его взвесить.

13. Вы не радуетесь жизни

Старайтесь жить полной жизнью и радоваться ей. Если вы несчастливы, меняйте что‑то.