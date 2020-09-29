Пятидесятилетние — самые несчастные люди в мире. Почему расцвет жизни на самом деле гнетет

Что влияет на счастье человека? Личная и финансовая состоятельность, свобода, возможность работать в радость? На самом деле огромное влияние на то, как мы себя эмоционально ощущаем, оказывает наш возраст. Это доказал Дэвид Бланчфлауэр, ученый, который работает в Дартмутском колледже. Он много лет изучал связь между возрастом человека и его ощущением счастья. Собрав множество данных (14 миллионов участников исследования из более чем 40 стран), он сделал несколько важных выводов.

Людям, согласившимся работать с ученым, задавали вопросы на такие темы:

1. Мен­таль­ное здо­ро­вье. Во­про­сы о том, стал­ки­ва­ет­ся ли че­ло­век с симп­то­ма­ми де­прес­сии, бес­по­ко­ит­ся ли, ис­пы­ты­ва­ет грусть, стресс, на­пря­же­ние, фо­бии, па­ни­ку, тре­вож­ность, по­дав­лен­ность.

2. Со­ци­аль­ные вза­и­мо­дей­ствия и пе­ре­жи­ва­ния. Во­про­сы на тему того, чув­ству­ет ли себя человек от­чуж­ден­ным от об­ще­ства, неспо­соб­ным справ­лять­ся с труд­но­стя­ми, неуве­рен­ным в себе, счи­та­ет ли себя бес­по­лез­ным, неудач­ли­вым, оди­но­ким, вы­зы­ва­ют ли у него на­пря­же­ние со­ци­аль­ные кон­так­ты.

3. Фи­зи­че­ское бла­го­по­лу­чие. Во­про­сы о бо­лез­нен­ных ощу­ще­ни­ях в теле и труд­но­стях со сном.

4. На­ци­о­наль­ное бла­го­по­лу­чие. Во­про­сы об об­щей об­ста­нов­ке в стране ре­спон­ден­та на мо­мент его уча­стия в опро­се.

Результаты исследования довольно однозначны. У граждан США и Европы чувство несчастья достигало пика ближе к 49 годам, к концу пятого десятилетия жизни.

Оказалось, что в целом кривая несчастья на протяжении жизни человека по форма схожа с холмом. Дети крайне редко несчастны, постепенно уровень негативного самоощущения растет, пик настает около 49 лет, затем кривая идет на снижение. Выходит, что пенсионеры в массе своей счастливее тех, кому около 50 лет. Это тот самый кризис среднего возраста, который переживают люди из самых разных стран.

Бланчфлауэр считает, что улучшение эмоционального состояния после 50 лет связано с тем, что люди перестают стремиться к неосуществимым мечтам и переключаются на более реальные задачи. Кроме того, более счастливые люди живут дольше, что может влиять на статистику. Может влиять и то, что пожилые, видя, как их сверстники болеют и умирают, ис­пы­ты­ва­ют боль­шую бла­го­дар­ность за то, что им уда­лось со­хра­нить здо­ро­вье и силы.