Пятидесятилетние — самые несчастные люди в мире. Почему расцвет жизни на самом деле гнетет
Исследование, в котором приняли участие 14 млн человек, доказало: пик несчастья люди испытывают в 49 лет. Казалось бы: дети и зарплата выросли, что мешает жить и радоваться?
Что влияет на счастье человека? Личная и финансовая состоятельность, свобода, возможность работать в радость? На самом деле огромное влияние на то, как мы себя эмоционально ощущаем, оказывает наш возраст. Это доказал Дэвид Бланчфлауэр, ученый, который работает в Дартмутском колледже. Он много лет изучал связь между возрастом человека и его ощущением счастья. Собрав множество данных (14 миллионов участников исследования из более чем 40 стран), он сделал несколько важных выводов.
Людям, согласившимся работать с ученым, задавали вопросы на такие темы:
1. Ментальное здоровье. Вопросы о том, сталкивается ли человек с симптомами депрессии, беспокоится ли, испытывает грусть, стресс, напряжение, фобии, панику, тревожность, подавленность.
2. Социальные взаимодействия и переживания. Вопросы на тему того, чувствует ли себя человек отчужденным от общества, неспособным справляться с трудностями, неуверенным в себе, считает ли себя бесполезным, неудачливым, одиноким, вызывают ли у него напряжение социальные контакты.
3. Физическое благополучие. Вопросы о болезненных ощущениях в теле и трудностях со сном.
4. Национальное благополучие. Вопросы об общей обстановке в стране респондента на момент его участия в опросе.
Результаты исследования довольно однозначны. У граждан США и Европы чувство несчастья достигало пика ближе к 49 годам, к концу пятого десятилетия жизни.
Оказалось, что в целом кривая несчастья на протяжении жизни человека по форма схожа с холмом. Дети крайне редко несчастны, постепенно уровень негативного самоощущения растет, пик настает около 49 лет, затем кривая идет на снижение. Выходит, что пенсионеры в массе своей счастливее тех, кому около 50 лет. Это тот самый кризис среднего возраста, который переживают люди из самых разных стран.
Бланчфлауэр считает, что улучшение эмоционального состояния после 50 лет связано с тем, что люди перестают стремиться к неосуществимым мечтам и переключаются на более реальные задачи. Кроме того, более счастливые люди живут дольше, что может влиять на статистику. Может влиять и то, что пожилые, видя, как их сверстники болеют и умирают, испытывают большую благодарность за то, что им удалось сохранить здоровье и силы.