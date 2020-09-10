«Люди не понимают: жизнь — это сегодня и сейчас. Дорогая машина не стоит месяцев мучений»

Психолог Михаил Лабковский пишет:

— Многие любят говорить, что я, дескать, всех демотивирую. Мол, откажитесь от своих мечт, довольствуйтесь малым, зачем вам эта бесконечная гонка.⠀⠀

На самом деле эти люди не понимают одну простую вещь: ваша жизнь — это сегодня и сейчас. И если вы правда хотите достичь чего-то значимого и стоящего, вам понадобится для этого какой-то ресурс, энергия.

В том случае, если вы мучаетесь, страдаете и пытаете себя ради некой цели, по достижении этой цели (а путь к ней будет при таком раскладе очень длительным и сложным), вы сдуетесь.⠀⠀

Невозможно вечно себя изматывать. Если вы сидите на жесткой диете ради тела своей мечты, то в итоге сорветесь, а вес, который вы так старательно сбрасывали, вернется.⠀⠀

Если вы недоедаете и экономите на всем, чтобы купить дорогую машину, радость от этой покупки продлится недолго. А месяцы мучений придется отправить на помойку.⠀

Еще один момент. Вы, наверное, слышали очень популярное выражение «состояние потока» (его автор, кстати, психолог Михай Чиксентмихайи, но не все об этом знают). Типа такое «магическое» ощущение, когда вы чувствуете, что делаете все правильно, идете к своей мечте, да еще и получаете от этого удовольствие. Мол, зубная фея подключилась.⠀⠀

Многие люди, которые знают про этот «поток», так и говорят: «Вот я прям понял, что это мое. Как почувствовал. И все сразу само собой сложилось». Знакомо? Слыхали?⠀⠀

На самом деле у этого ощущения, о котором многие так сильно мечтают, есть совершенно объяснимые физиологические корни. Связаны они с системой вознаграждения нашей психики.⠀⠀

А теперь — внимание: когда вы делаете то, что вам нравится, когда вы живете так, как хотите, в вашу кровь выбрасывается ряд нейромедиаторов, которые стимулируют вас продолжать. Наша психика в буквальном смысле награждает нас за то, что мы справляемся с интересной и приятной задачей.

То есть, если вы, например, с радостью и удовольствием немного позанимались в спортзале, да еще и под бодренькую музыку, а потом подошли к зеркалу и увидели какой-никакой результат, в кровь выбрасывается дофамин. И вам уже завтра захочется (именно захочется) вернуться в качалку.⠀⠀

И так во всем: в работе, в отношениях, в любом деле.⠀⠀

А если вы в спортзале упахались так, что на ногах едва стоите, вас мутит, все тело болит, да и вообще вы спорт не любите, в кровь выбрасываются гормоны стресса. И тогда ждите другого интересного эффекта. Каждый раз, когда вы будете думать про спортзал, у вас «внезапно» будет возникать такое странное чувство, что именно там с вами произойдет что-то нехорошее. Сразу на глаза вам будут попадаться статьи о том, как какой-нибудь несчастный умер на велотренажере. Вдруг возникнет много срочных и важных дел, которые вы никак не можете отложить на потом. И так далее.

Ну так как же здоровые люди мотивируют себя и достигают своих целей?

Первое. Они знают, чего хотят

Их желания и цели продиктованы тем, что они действительно считают для себя нужным. А не тем, что навязало им общество или родители.⠀⠀

Второе. Они не делят жизнь на «сейчас» и «после»⠀

Для них важно то, что происходит до исполнения мечты, и то, что будет тогда, когда она сбудется. Это значит, что даже если они, скажем, хотят сбросить вес, они прямо сегодня покупают себе одежду своего текущего размера, а не на три размера меньше. Потому что им хочется хорошо одеваться уже сегодня, а не в далеком будущем.⠀⠀

Третье. Они от себя ничего не требуют

Есть такие люди, которые внезапно решают, например, заняться бизнесом, и очень злятся на себя, что у них через какие-то жалкие три месяца ничего не вышло.⠀

Если вы хотите достичь того, чего у вас еще нет и не было, значит, вы идете в незнакомую сферу. И вы априори не сможете все понять по щелчку пальцев. Более того — скорее всего, пара первых попыток обернется провалом, и это совершенно нормально.⠀

Не пытайтесь научиться плавать, сразу записавшись на спортивное соревнование. Попробуйте для начала хотя бы залезть в бассейн.⠀

Здоровые люди это понимают и не изматывают себя несбыточными ожиданиями.⠀⠀

Четвертое. Они сосредоточены на процессе

Стать нейрохирургом означает учебу длиною в 8 лет. Если вам не интересна учеба как таковая — не лезьте. Стать чемпионом в каком-нибудь виде спорта означает бесконечные тренировки. Если сами тренировки не дают вам драйва, зачем мучится? Жизнь все-таки одна. А вы ее просто выбрасываете в мусор.

Вот так живут здоровые люди. Живут и чего-то достигают, и делают это без надломов, страданий, «медных труб», пота и крови.⠀