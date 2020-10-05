Рабочих не хватает. Бизнес чувствует острую нехватку мигрантов из-за пандемии

Свердловская область испытывает дефицит иностранной рабочей силы из-за коронавируса. Пандемия не дала возможность тысячам мигрантам приехать на Урал на заработки, в итоге стройки, рестораны, сфера клининга и ЖКХ остались без сотрудников.

Согласно официальной статистике Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, за семь месяцев 2020 г. в регионе было оформлено только 806 разрешений на работу иностранным гражданам, тогда как в прошлом году цифра составляла 1660. Кроме того, за семь месяцев 2020 г. было выдано 15 тыс. патентов, что на 12 тыс. меньше, чем годом ранее.

Председатель «Общества таджикской культуры „Сомон“», глава таджикской диаспоры Фарух Мирзоев рассказал Znak.com, что в 2020 г. из-за закрытия границ в связи с коронавирусом в Свердловскую область смогли въехать лишь 70 тыс. мигрантов из Таджикистана, в то время как обычно на Урал приезжают 200 тыс. работников:

Мы получаем множество обращений, заявок от предприятий. Дефицит чувствуется во всех сферах — и в строительстве, и в сфере ЖКХ, в клининговых компаниях, на производственных и промышленных предприятиях. По моей оценке, дефицит в строительной сфере — примерно 30–40 тыс. человек. Большой спрос на поваров и работников общественного питания — примерно 2 тыс. человек. В производственной сфере дефицит составляет 5–6 тыс. человек, в клининге — 5 тыс. человек.

По словам Фаруха Мирзоева, дефицит кадров предприниматели почувствовали именно осенью, когда большинство предприятий возобновило работу и им потребовалась рабочая сила:

Больше всего это коснулось системы торговли и клининга. Многие люди вынуждены были браться за любую работу. Торговцы с «Таганского ряда», например, пошли на стройку, так как строительство практически не останавливалось. Но сейчас ситуация налаживается.

Глава диаспоры Киргизии Урмат Курбанбаев рассказал изданию, что ежегодно из Кыргызстана в Свердловскую область на рабочий сезон приезжают 15 тыс. человек, но в 2020 г. эта цифра составила только 2,2 тыс.

Сейчас некоторые граждане Кыргызстана постепенно приезжают. Но, во-первых, в неделю — один рейс, только из Бишкека в Москву. Во-вторых, многие граждане и не знают, как приехать. А желающих очень много.

Опрошенные Znak.com работодатели говорят, что из-за дефицита мигрантов работникам пришлось поднять оплату. Если раньше за смену на стройке платили 1-1,5 тыс. руб., то теперь стоимость работ возросла до 2-2,5 тыс. руб. Например, по информации издания, рабочие, которые заняты на стройке в парке «Зеленая роща», получают 30-35 тыс. руб. в месяц, а смена дворника стоит порядка 2 тыс. руб.

Рост зарплат мигрантов объясняется в том числе и ростом строительных работ на частных объектах. Как рассказывал DK.RU, в 2020 г. в регионе возрос спрос на дачи и загородные дома, многие приняли решение начать стройку, но рабочей силы не хватает.

По словам глав таджикской и киргизской диаспор, если Россия не восстановит авиасообщение со странами Средней Азии, то ситуация с нехваткой рабочей силы будет только усугубляться. Екатеринбург, например, начинает подготовку к 300-летию и проведению Универсиады, в городе запланировано большое количество строительных работ, для которых потребуется на 50% больше работников, чем есть сейчас.

Представители бизнеса отмечают, что пандемия никак не сказалась на желании местных жителей занять рабочие места мигрантов. Несмотря на то, что безработица в регионе растет, потерявшие работу граждане не торопятся трудоустраиваться на стройку или в сферу ЖКХ.

Ранее DK.RU рассказывал, что Россия в ближайшие годы будет испытывать острый дефицит кадров, поскольку ежегодно объем физически трудоспособного населения России будет сокращаться в среднем на 700 тыс. человек.