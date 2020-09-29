«В ближайшие годы нас ждет битва за людей. Мы несемся в кадровую пропасть 2036 года»

Ольга Чебыкина, директор компании «HR-Лидер»

— Если проанализировать период последних шести месяцев «идеального шторма» в бизнесе, то можно сделать вывод, что в отношении кадрового рынка мы оказались во многом правы. Массового «выброса» людей на рынок труда, как в прошлые кризисы, не произошло. Да, увеличилось предложение в низкоквалифицированном сегменте, но высококлассных специалистов в разных областях бизнеса так и не освободилось.

Можно, конечно, считать, что результаты коронакризиса мы ощутим на рынке труда много позже, ближе к концу текущего года, но я считаю, что это не так. Мы стоим на пороге новой реальности — битвы за людей в бизнесе. Поделюсь с вами своими наблюдениями. Что явилось предвестниками этой битвы:

1| За последние 25 лет большинство рынков, которые освободились в 90-е — поделены. Конкуренция практически во всех отраслях экономики существует. Большинство наших клиентов, с которыми работаем в проектах организационного развития признают, что работают на конкурентном, а теперь все чаще и на высококонкурентном рынке.

2| Деньги есть. Они стали дешевле и доступнее. По свидетельству аудиторских компаний, с которыми мы сотрудничаем, в России «дешевых» денег стало больше. А что удивляться? В банк складывать стало совершенно невыгодно. Кого устроят 6% по банковскому депозиту? Инвестиционная тема растет. Многие стали играть на бирже. Все больше появляется инвестиционных фондов, которые дают деньги стартапам на развитие.

Все думала, когда же наши местные крупные предприниматели раскусят эту тему. И вот компания РМК и ее основатель Игорь Алтушкин запустили проект «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса». И он такой не один!

3| Последнее время все озабочены созданием пассивного дохода, который раньше обеспечивался за счет вложения в недвижимость, но сейчас этот рынок перенасыщен и уже не приносит желаемые дивиденды, а рынок инвестиций в стартапы может принести до 48% доходности. И это ни в какое сравнение не идет с процентом, который предлагают банки. Здесь, конечно, и риск выше. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское.

4| Производственные мощности есть, и технологии совершенствуются с каждым годом. Никогда не думала, что напишу это, но, похоже, государственные программы поддержки предпринимательства начинают таки работать. Так, у одного из наших клиентов в период пандемии случилось строительство новой производственной площадки с поддержкой государства. Так что возможности есть, а с поддержкой государства или частного инвестирования, каждый решает сам.

Итого: рынки есть, движение на них не останавливается, конкуренция растет, а инвесторы готовы вкладывать деньги, готовы дальше способствовать движению рынков, но есть еще один показатель, который рискует разрушить весь смысл этого процесса дальнейшего развития:

Людей нет. Тому есть несколько свидетельств из разных сфер. Не устаю повторять всем своим клиентам — читайте статистику: Совбез еще в 2009 г. объявил, что сокращение просто «трудоспособного», то есть физически способного к труду персонала в России будет ежегодно сокращаться в среднем на 700 тысяч человек. Эта тенденция обещала закончиться крайней точкой «кадровой ямы» в 2025 г. Но увы, в прошлом году Совбезом этот срок был продлен до 2036 г. Так что с точки зрения физического наличия людей бизнесу расслабляться не придется еще минимум 16 лет.

С другой стороны, на большинстве производственных предприятий, с которыми мы работаем, — значительный недостаток квалифицированных рабочих специальностей и грамотных инженерно-технических работников (ИТР), на торговых — менеджеров по продажам с развитыми навыками коммуникации и ориентации на результат, и на всех качественных управленцев, которые хорошо справляются с ситуациями неопределенности, что стало критически актуально в текущий период.

На недавнем заседании ТОП КЛУБа Урал обсуждали рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. В этом рейтинге привлекательности есть базовые критерии оценки, одним из которых является удовлетворенность работодателей трудовыми ресурсами, которые, в свою очередь, подразделяется на 4 показателя: достаточность трудовых ресурсов, время на поиск трудовых ресурсов, стоимость поиска трудовых ресурсов, профессионализм найденных трудовых ресурсов. Так вот все четыре показателя от 2016 к 2020 г. показывают отрицательную динамику. И самое неприятное, что эта тенденция будет только усугубляться…

Почему так получилось?

В первую очередь, конечно, демография: на рынок труда сейчас активно выходит поколение, рожденное в 80-90 годы прошлого века, когда в силу социальных причин рождаемость была крайне низкой. Вы думаете, почему появились государственные выплаты сначала за второго, потом за третьего, а теперь и за первого… В ракурсе этой проблемы запрос на иностранную рабочую силу, который мы наблюдаем последние десятилетия — полностью обусловлен.

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Во-вторых, падение уровня общего и специального профессионального образования вследствие коммерциализации с одной стороны, и критического невнимания государства — с другой, в достаточно продолжительный период после перемен. Следствием этого стало снижение уровня квалификации выпускников и то, что слишком малый процент после ВУЗов идет в ту профессию, которой обучался. Эта система сейчас только находится в периоде активного восстановления и роста. И это радует.

Третье — отсутствие технологий управления людьми в целом и человеческим капиталом предприятий, в частности, в «молодом» российском бизнесе.

Советские технологии «зарыли», хотя зря, потому что многими можно пользоваться и сейчас, а западные не сразу приживаются в нашей российской действительности с нашим менталитетом. Необходима специальная адаптация и время. Только сейчас стали обращать пристальное внимание именно на психологию и экономику труда.

Как результат — подавляющее число работодателей уже начали ощущать на себе и дефицит качественных кадров, и физический дефицит кадров вообще. Но не стоит строить иллюзий, что рынок труда освоит все трудоспособное население. «Обезьяна с гранатой» в бизнесе никому не нужна.

С большей степенью вероятности, отсутствие квалифицированных сотрудников будет тормозить, а иногда и блокировать развитие бизнеса в определенных отраслях. То есть, общий экономический рост, на который и так пагубно влияют текущие внешние условия, приобретает еще одну зону «торможения».

И что в итоге? За последние шесть месяцев, несмотря на коронакризис, мы обрели почти десяток новых и высокопотенциальных клиентов в среднем бизнесе. У 20% запрос на организационное развитие, а у 80% запрос на развитие HR-систем внутри компаний и Executive Search.

Этим наши предприниматели говорят: производственные мощности есть, деньги тоже, дайте нам ЛЮДЕЙ. Это ли не лучшее свидетельство того, мы на пороге новой битвы — Битвы за людей. И похоже, избитая фраза «кадры решают все» приобретает самую актуальную окраску в новой реальности.

Кто выигрывает?

Сейчас в выигрыше, безусловно, кандидаты. И те бизнесы, которые к «войне» успели подготовиться, а такие есть. У всех остальных только один шанс— успеть начать сейчас выстраивать свою стратегию и тактику управления человеческим капиталом для достижения целей бизнеса. Еще можно успеть вскочить на последнюю подножку паровоза с человеческим капиталом, который на высокой скорости и с высокой потерей мощности несется в «кадровую пропасть 2036 года».