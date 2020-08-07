«Разбирают загородные дома как горячие пирожки. Продается даже то, что годами стояло»

Михаил Смирнов, директор АН «Белый дом»:

— Еще вчера загородка была не в тренде. Границы были открыты — лети куда хочешь! Ну и выбирать между дачей под Арамилем и Лазурным берегом никто не хотел, выбор очевиден.

Этим же летом раскупили все то,что год назад было не востребовано и считалось неликвидом. Объекты разлетаются как горячие пирожки. А что не купили, то сняли в аренду, кто-то начал строить на перспективу, в ожидании второй волны карантина.

Пандемия и самоизоляция взбодрили рынок загородной недвижимости.

Причины ясны: границы закрыты, находиться в квартире на самоизоляции — тяжело, особенно если у вас большая семья, а площадь квартиры — не такая уж и большая. Одно дело — если каждый член семьи имеет свою комнату, может закрыться в ней, поработать или отдохнуть, но такие условия увы, далеко не у всех.

Покупают в условиях пандемии все: готовые дома с отделкой, «коробки», земельные участки. Продается все, даже объекты, которые несколько лет никого не интересовали. Традиционно на покупку загородного дома уходит два-три года. Покупка эта не из дешевых, по сути, на всю жизнь, так что покупатели обычно внимательно выбирают объект, взвешивают все «за» и «против». 2020 год стал исключительным, сделки в последние месяцы совершаются стремительно.

Так получилось, что на данный момент я ищу для своей семьи загородный дом. У нас есть дача в Верхней Сысерти, но дорога до нее занимает около часа, поэтому мы решили подыскать загородный дом в одном из коттеджных поселков вблизи Екатеринбурга, один из основных критериев: дорога до города — не больше 15 минут. Интересно, что поиски дома мы начали не в этом году, а еще в прошлом, и в динамике я вижу, как сильно изменился рынок. В первую очередь это касается цены.

Стоимость объектов по сравнению с прошлым годом выросла, а объекты, которые нам нравились, в большинстве своем раскупили. Бывает так, что объект рассматривает несколько покупателей и между ними начинается торг на повышение цены. Когда такое было на рынке загородной недвижимости в Екатеринбурге?

За последние месяцы мной было пересмотрено много вариантов, поэтому я хотел бы поделиться результатами своих поисков и рассказать, как выглядит рынок изнутри сейчас.

Для себя я рассматривал три направления: Московский, Челябинский и Тюменский тракты.

Конечно, в основном продается старый жилой фонд — это большие коробки по 500-700 кв. м, которые собственники не могут продать несколько лет. Неформат! Для проживания много, под пансионат или дом отдыха — мало.

Сейчас у покупателей совсем иные представления о загородных домах: никому не нужны огромные объекты с зимним садом, тренажерным залом и бассейном — вкусы покупателей изменились.

Спросом пользуются объекты от 60-250 кв. м. метров, а на рынке таких предложений среди готовых объектов немного. К тому же покупать готовы то, что уже построено, люди не хотят заморачиваться и ввязываться в стройку, а хотят купить дом, заехать в него и жить. Если в поселках есть предложения с адекватной ценой, то покупают их довольно быстро. А если еще и локация хорошая — сам дом удачно расположен внутри поселка, то его и в рекламу выставлять не нужно, достаточно друзьям предложить.

Михаил Смирнов с супругой занимаются поисками загородного дома больше года и видят, как рынок изменился за это время

Рынок загородной недвижимости сейчас получил новый стимул для развития, строители этим пользуются и успешно распродают земельные участки. Я говорю сейчас об организованных поселках, где есть асфальтированная дорога, свет, газ, канализация, уборка улиц и прочее.

В элитном поселке 1 сотка земли стоит от 400-600 тыс. руб., таким образом, только на покупку участка уйдет миллионов десять, если задумали строить дом. Готовые дома в таких поселках начинаются от 30 млн руб. и доходят до 150 млн руб. Но это мы говорим о закрытых поселках, где все коммуникации уведены под землю, где у каждого дома территория минимум 20 соток и нет соседей под боком.

Конечно, можно и дешевле купить дом или землю: есть поселки, где нет канализации и асфальтированных дорог, воздушная разводка электричества и газа. Стоимость земли в таких начинается от 100 тыс. руб. за сотку.

Если ассортимент готовых домов не устраивает, то на рынке сейчас появилось много строительных фирм, которые быстро возводят дома под ключ. Стоимость таких домов начинается от 3-4 млн руб., строят их за сезон.

Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, справедливым будет вопрос: «Кто покупает?». Покупают, например, семьи, которые планировали приобрести вторую квартиру, но изменили решение в пользу загородного дома или дачи. Кроме того, загородку покупают люди преимущественно старшего поколения, которые точно знают, что в ближайшие несколько лет не планируют переезд или эмиграцию, хотят жить в комфорте, в экологически чистом месте.

У многих моих друзей, кто может позволить себе купить загородный дом в хорошем коттеджном поселке, уже есть недвижимость в Болгарии, Испании или Италии, они будут ждать, когда границы откроют, а сейчас предпочитают арендовать коттедж или дачу на летний сезон, не хотят обременять себя пассивом, который сложно будет продать в случае охлаждения спроса на загородку.

Рынок аренды коттеджей у нас есть, но обычно их сдают посуточно, а вот на сезон или месяц арендовать сложно, рынка как такого нет, да и предложений немного. Те, кому все-таки удалось снять загородный дом, платят за аренду от 30 до 140 тыс. руб. в месяц.

Кроме коттеджей и домов для круглогодичного проживания на рынке Екатеринбурга активно покупают дачи и садовые участки. Годами люди не могли продать дачу или сад, а в этом году объекты ушли в один момент. На этом рынке много предложений с ценником 500-700 тыс. руб., а за 1 млн руб. уже можно купить не просто летний домик, а объект для постоянного проживания с отоплением и пропиской.

Если вы давно хотели продать дом, дачу, земельный участок или сад, то сейчас самый удачный момент: цены на самом пике и сделку можно закрыть максимально удачно.

Многие продавцы в этом году сняли с продажи свои дома, они решили сами проводить время за городом. По этой причине, кстати, и у нас самих сорвалось несколько вариантов. Вроде бы и дом подходящий нашли, и с ценой согласны были, но в последний момент собственники сообщили, что решили пока сами пожить за городом и отказались от продажи.

Для себя за два года поисков я понял, что найти качественный объект, который бы соответствовал большинству требований нашей семьи, сложно, особенно сейчас, когда многие объекты либо сняли с продажи, либо уже выкупили, на рынке чувствуется дефицит новых предложений.

Для покупки, конечно, не самое удачное время. Поэтому сейчас я приостановил поиски загородного дома, новыми глазами посмотрел на свою дачу и понял, каким отличным объектом недвижимости я обладаю, все взвесил и решил вложить деньги в ее ремонт и благоустройство.

Когда дикий спрос на загородную недвижимость закончится, не может сказать никто. Может завтра, а может уже никогда. Разве полгода назад мы могли предполагать, что загородный рынок будет испытывать дефицит предложений? В экспозиции было достаточно много загородных домов и дач, на разный вкус и кошелек. Поэтому сегодня делать прогнозы я точно не буду.

Совет на все времена один: к вопросу покупки или строительства дома нужно подходить не с кондачка, а обдуманно и основательно. Чтобы не пришлось жалеть о потерянных ресурсах, как материальных, так и временных. Главное нужно понимать, что загородный дом — это пассив, требующий постоянных вложений, а не доходная инвестиция, которую можно продать дороже, чем купил или построил.

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