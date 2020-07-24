Власти вложат еще миллиард в мегастройку Андрея Козицына

Бюджет Свердловской области в 2020 г. выделит 1 млрд руб. на многофункциональную Ледовую арену УГМК, которую возводят в центре Екатеринбурга на месте снесенной недостроенной телебашни. Об этом говорится в проекте изменений в региональную программу «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года».

Как рассказывал DK.RU, областные власти в качестве вклада в капитал АО внесли земельный участок в квадрате улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта, а в 2019 г. из бюджета на строительство было выделено 300 млн руб. Тогда объясняли, что бюджетные инвестиции необходимы, чтобы сохранить пропорции долей в АО «Ледовая арена». Холдингу принадлежит 981,3 млн обыкновенных именных акций стоимостью 1 руб. (60% уставного капитала), МУГИСО — 654 млн акций (40% уставного капитала).

«Ледовая арена» — проект УГМК-Холдинга. Многофункциональный комплекс будет вмещать до 15 тыс. зрителей одновременно. В числе «фишек» проекта — ресторан на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 м и иметь панорамный вид на главную площадку. За сутки трибуны арены можно будет трансформировать под проведение соревнований по 11 видам спорта, а также под концертные выступления.

Сдать арену обещают к июню 2022 г. Андрей Козицын рассказывал, что примерная стоимость проекта составит 120–140 миллионов евро, т.е. свыше 10 млрд руб., сообщал DK.RU.

Общая площадь объекта составит почти 100 тыс. кв. м, высота внутреннего пространства будет достигать 27 м, а безопорная зона над ареной достигнет 100 м. Здание эллипсовидной формы займет территорию в 5 га. Его каркас сформируют железобетонные и стальные конструкции, оснащенные специальными датчиками, которые в процессе эксплуатации комплекса позволят специалистам вести мониторинг за нагрузками и состоянием всех несущих элементов здания. Информация от них будет поступать в специальную аппаратную.

Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. На крышу эллипсовидной формы поместят большой логотип УГМК. Центральный фасад здания займет большой медиаэкран.