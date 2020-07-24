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Власти вложат еще миллиард в мегастройку Андрея Козицына

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Власти вложат еще миллиард в мегастройку Андрея Козицына
Иллюстрация: УГМК

Ледовую арену в центре города должны сдать в 2022 г. Ранее в строительство объекта власти вложились землей, а затем инвестировали 300 млн руб.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Бюджет Свердловской области в 2020 г. выделит 1 млрд руб. на многофункциональную Ледовую арену УГМК, которую возводят в центре Екатеринбурга на месте снесенной недостроенной телебашни. Об этом говорится в проекте изменений в региональную программу «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года».

Как рассказывал DK.RU, областные власти в качестве вклада в капитал АО внесли земельный участок в квадрате улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта, а в 2019 г. из бюджета на строительство было выделено 300 млн руб. Тогда объясняли, что бюджетные инвестиции необходимы, чтобы сохранить пропорции долей в АО «Ледовая арена». Холдингу принадлежит 981,3 млн обыкновенных именных акций стоимостью 1 руб. (60% уставного капитала), МУГИСО — 654 млн акций (40% уставного капитала).

«Ледовая арена» — проект УГМК-Холдинга. Многофункциональный комплекс будет вмещать до 15 тыс. зрителей одновременно. В числе «фишек» проекта — ресторан на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 м и иметь панорамный вид на главную площадку.  За сутки трибуны арены можно будет трансформировать под проведение соревнований по 11 видам спорта, а также под концертные выступления.

Сдать арену обещают к июню 2022 г. Андрей Козицын рассказывал, что примерная стоимость проекта составит 120–140 миллионов евро, т.е. свыше 10 млрд руб., сообщал DK.RU.

Власти вложат еще миллиард в мегастройку Андрея Козицына 1

Общая площадь объекта составит почти 100 тыс. кв. м, высота внутреннего пространства будет достигать 27 м, а безопорная зона над ареной достигнет 100 м. Здание эллипсовидной формы займет территорию в 5 га. Его каркас сформируют железобетонные и стальные конструкции, оснащенные специальными датчиками, которые в процессе эксплуатации комплекса позволят специалистам вести мониторинг за нагрузками и состоянием всех несущих элементов здания. Информация от них будет поступать в специальную аппаратную.

Власти вложат еще миллиард в мегастройку Андрея Козицына 2

Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. На крышу эллипсовидной формы поместят большой логотип УГМК. Центральный фасад здания займет большой медиаэкран.

Власти вложат еще миллиард в мегастройку Андрея Козицына 3

Автор: Екатерина Тарханова
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