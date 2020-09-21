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На берегу Исети планируют построить элитное жилье

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На берегу Исети планируют построить элитное жилье
Иллюстрация: Соцсети T+T Architects

Клубный дом в стиле чикагской архитектурной школы конца XIX века может появиться напротив ледовой арены УГМК. Его концепция еще находится в стадии утверждения.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Проект клубного дома на ул. Народной воли в Екатеринбурге опубликовало московское бюро T+T Architects.

Клубный дом на улице Народной Воли в Екатеринбурге с рельефным кирпичным фасадом. Паттерн фасадов вдохновлен образцами чикагской архитектурной школы конца XIX века, для которых характерны активные вертикали, контрастные межэтажные «пояса», развитые карнизы, — говорится в описании проекта в соцсетях архитектурного бюро.

Концепция

Источник: соцсети T+T Architects

По данным источников «КоммерсантЪ-Урал», строительством планируется заняться Prinzip. В самой компании от комментариев по этой теме отказались. В архитектурном бюро изданию сообщили, что проект находится в стадии утверждения концепции.

Судя по сайту архитектурного бюро, компания уже работала с екатеринбургскими застройщиками. Для компании Prinzip разрабатывала концепцию жилого комплекса комфорт-класса на ВИЗе. А также клубного дома на ул. Горького — до того, как эту площадку у компании купила УГМК, теперь там планируется строительство храма Святой Екатерины. Также архитекторы разрабатывали концепцию жилого комплекса «Александровский сад» на ул. Декабристов — Ст. Разина для Forum Group.

Автор: Анна Хлебникова
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