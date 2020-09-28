Коммерческие банки не захотели выдать кредиты Свердловской области
28 сентября истек срок подачи заявок на аукционы, которые объявило региональное министерство финансов. Однако, по данным портала госзакупок, ни один из лотов не привлек участников.
Аукционы были объявлены свердловским мифином в начале сентября. Как сообщал DK.RU, всего областные власти разместили на портале госзакупок 36 лотов, каждый из которых предусматривал открытие в банке кредитной линии на сумму 1 млрд руб. Область готова была взять деньги под 5,25% годовых, чтобы пустить их на «частичное финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств региона».
Областной министр финансов Галина Кулаченко признала, что условия непривлекательны для банков, поэтому региону придется искать другие способы займа. Скорее всего, речь идет от облигационном займе: в августе региональный минфин также через госзакупки искал финансовые организации, которые помогут разместить заем на 28 млрд руб.
По официальным данным на 1 сентября 2020 г., госдолг Свердловской области составлял 95,2 млрд руб. — это почти 40% всего бюджета области (273,4 млрд руб.).Отметим, до 25 ноября регион должен вернуть бюджетный кредит на 15 млрд руб., который получил от федеральных властей по ставке 0,1% годовых. Это может привести к увеличению долговой нагрузки на регион.
Правительство Свердловской области уже обратилось к федеральному министерству с запросом на списание госдолга в обмен на затраты, которые регион понесет при подготовке к Универсиаде. Они оцениваются в 64 млрд руб.