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Коммерческие банки не захотели выдать кредиты Свердловской области

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Коммерческие банки не захотели выдать кредиты Свердловской области
Иллюстрация: Depositphotos / Fascinadora

28 сентября истек срок подачи заявок на аукционы, которые объявило региональное министерство финансов. Однако, по данным портала госзакупок, ни один из лотов не привлек участников.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Аукционы были объявлены свердловским мифином в начале сентября. Как сообщал DK.RU, всего областные власти разместили на портале госзакупок 36 лотов, каждый из которых предусматривал открытие в банке кредитной линии на сумму 1 млрд руб. Область готова была взять деньги под 5,25% годовых, чтобы пустить их на «частичное финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств региона».

Областной министр финансов Галина Кулаченко признала, что условия непривлекательны для банков, поэтому региону придется искать другие способы займа. Скорее всего, речь идет от облигационном займе: в августе региональный минфин также через госзакупки искал финансовые организации, которые помогут разместить заем на 28 млрд руб.

По официальным данным на 1 сентября 2020 г., госдолг Свердловской области составлял 95,2 млрд руб. — это почти 40% всего бюджета области (273,4 млрд руб.).Отметим, до 25 ноября регион должен вернуть бюджетный кредит на 15 млрд руб., который получил от федеральных властей по ставке 0,1% годовых. Это может привести к увеличению долговой нагрузки на регион.

Правительство Свердловской области уже обратилось к федеральному министерству с запросом на списание госдолга в обмен на затраты, которые регион понесет при подготовке к Универсиаде. Они оцениваются в 64 млрд руб.

Автор: Мария Смирнова
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