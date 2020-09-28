Крупный уральский банк отказался от выплаты дивидендов

УБРиР связан с металлургическими компаниями Свердловской области. Основные акционеры — владелец ЗАО «Русская медная компания» (РМК) Игорь Алтушкин, директор представительства РМК Владимир Печененко, гендиректор ООО «РМК-Снабжение» Александр Семкин, член совета директоров Урупского ГОКа (входит в УГМК) Сергей Скубаков и член совета директоров УБРиРа Ирина Гайворонская.

Уральский банк реконструкции и развития входит в список 30 крупнейших банков России, составленный ЦБ РФ. Уставный капитал банка превышает 3 млрд руб.

Отметим, невыплата дивидендов акционерам — отличительная черта 2020 года. Как сообщал DK.RU в конце августа, Совет директоров екатеринбургского аэропорта Кольцово рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г. Напомним, екатеринбургский аэропорт входит в холдинг «Аэропорты Регионов», подконтрольный ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

В прошлом году чистая прибыль Кольцово превысила 3,3 млрд руб. В последний раз дивиденды начислялись по итогам девяти месяцев 2019 г.: стоимость одной акции составила 1250 руб., всего на выплату дивидендов за этот период было направлено 521,3 млн руб. В предыдущий — 2018 год — акционеры Кольцово получили 1,2 млрд руб. дивидендов.

Также DK.RU рассказывал, что ранее от выплаты дивидендов за 2019 г. отказалась базовая авиакомпания Кольцово «Уральские авиалинии». Ее акционеры приняли решение направить чистую прибыль в фонд накопления. Кроме того, акционеры решили не выплачивать вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Аналогичное решение в начале августа 2020 г. принял совет директоров корпорации «ВСМПО-Ависма», порекомендовав акционерам не распределять чистую прибыль по результатам отчетного 2019 г. и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Ранее корпорация сообщала, что в рублевом эквиваленте чистая прибыль по итогам 2019 г. составила 20,782 млрд руб., что на 35,5% выше, чем годом ранее. Выручка «ВСМПО-Ависма» выросла почти на 4% (до 105,4 млрд руб.). EBITDA составила 36,43 млрд руб. (меньше на 10,6%). Чистый долг компании по состоянию на конец декабря 2019 г. составил $998,3 млн против $712,3 млн по итогам предыдущего года. Денежные средства и их эквиваленты за год сократились примерно на 3% — до $738,8 млн.

Невыплата дивидендов авиаперевозчиками и титановой компанией в большей степени связана с экономической ситуацией, сложившейся в мире из-за пандемии. В случае с УБРиР решение может быть продиктовано другими факторами: с 2014 по 2018 гг. акционеры финансовой организации также отказывались от начисления дивидендов и распределения прибыли, оставляя средства в распоряжении банка.

Добавим также, что в рейтинге банков, подготовленном «Деловым кварталом» в 2020 г., УБРиР занял третье место: размер кредитного портфеля банка составил 167,7 млрд руб. (по данным на 1 марта 2020 г.).