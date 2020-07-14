На Среднем Урале инспектор Ростехнадзора пойдет под суд за взятку

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора Уральского управления Ростехнадзора. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, речь идет о жителе Екатеринбурга 1980 г.р. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и за попустительство по службе, в крупном размере).

По версии следствия, в 2015 г. госинспектор проводил выездную проверку электроподстанции и линии электропередач, выявил нарушения, которые могли повлечь несвоевременную сдачу объекта в эксплуатацию. И предложил сотруднику строительной организации «передать ему денежные средства в качестве незаконного вознаграждения за то, чтобы выявленные нарушения не были отражены в акте проверки».

Кроме того, обвиняемый пообещал оказать содействие в выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов. В итоге денежные средства в размере 400 тыс. руб. были переведены представителем организации на банковский счет родственника обвиняемого. Также обвиняемый получил через посредника денежные средства в размере 1 млн руб. от генерального директора той же строительной организации за способствование в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, — сообщили в СК.

Znak.com уточняет, что обвиняемым стал Денис Семашко, и речь идет о проверке подстанции «Исеть» и высоковольтной линии к ней, расположенных в Каменском и Белоярском районах Свердловской области. Подрядчиком выступала компания «Уралэнергострой». Кроме того, по данным издания, сотрудник Ростехнадзора уличен и в других преступлениях. По решению Юргамышского районного суда Курганской области он был осужден на 3,5 года лишения свободы за получение нескольких взяток от сотрудников курганской дочки «Транснефть-Урал» (речь шла о суммах в пределах от 50 тыс. до 80 тыс. руб.). В ноябре 2019 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Дениса Семашко к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за взятку, полученную от подрядчиков, реконструировавших участок Тюменского тракта на территории Камышловского района Свердловской области.

Добавим, что весной суд отправил на семь лет в колонию экс-депутата думы Екатеринбурга, бывшего главы управления капстроительства по Свердловской области Олега Кагилева. Его обвиняли в вымогательстве денег с подрядчика масштабной реконструкции спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский.