Заражения среди студентов и в аппарате губернатора. Главное о COVID-19 в регионе

Пять зараженных COVID-19 выявили в гуманитарном институте УрФУ. Инфекцию обнаружили как у студентов, так и у преподавателей.

Заболевшие и контактировавшие с ними студенты и сотрудники изолированы. На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие. Качество образования при этом сохраняется. Обязательное условие возвращения на занятия в корпуса — два отрицательных теста на коронавирус, — прокомментировали в пресс-службе вуза.

О случаях заболевания говорят также в мини-футбольном клубе «Синара»: там коронавирусную инфекцию подозревают сразу у нескольких игроков. Сейчас они изолированы. Представители клуба в официальном заявлении подчеркнули, что тесты будут считаться подтвержденными только после окончательной проверки в Роспотребнадзоре, и добавили, что на расписании игр инцидент не отразится.

Игры 2-го тура Чемпионата России с «Норильским никелем» пройдут согласно расписанию — 19 и 20 сентября в 13:00, — сообщила пресс-служба клуба.

Из-за СОVID-19 на карантин отправили сотрудников департамента внутренней политики Свердловской области — коронавирус подтвердили у главы ведомства Антона Третьякова, пишет Е1.

Отметим, что на карантин по коронавирусу в регионе ушли несколько десятков школьных классов. Как писал DK.RU 15 сентября, только в Екатеринбурге болезнь подтвердили у 21 ученика и двоих преподавателей школ. Еще часть учебных заведений отправили на карантин по ОРВИ и гриппу.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 27554 случаев инфицирования, напоминает JustMedia.ru. Уральские медики вылечили от болезни 21027 пациентов, 559 человек спасти не удалось.

Отметим, что в последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире снова начала расти. Общее число заразившихся Covid-19 достигло 30 181 110 человек, умерло от болезни 946 140, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эти показатели в режиме реального времени. Россия по заболеваемости находится на четвертом месте среди других стран — после США, Индии и Бразилии: коронавирусом заболели 1 081 152 наших соотечественников.

В сентябре заболеваемость COVID-19 в России также выросла: если во второй половине августа число новых случаев коронавируса не превышало 5000 в день, то 17 сентября выявили уже 5762 заболевших. Несмотря на угрозу второй волны эпидемии и массовые слухи о возобновлении карантина, в Кремле не обсуждается возможность усиления карантинных мер в России, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.