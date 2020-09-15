В Екатеринбурге на карантин ушли почти 100 классов

Ситуацию со школами Екатеринбурга сегодня обсуждали на заседании городской думы. Екатерина Сибирцева, которая, как писал DК.RU, с прошлой недели занимает должность вице-мэра по соцполитике, рассказала депутатам о планах города по строительству новых школ и о том, как идет обучение сегодня, в условиях пандемии.

По словам Екатерины Сибирцевой, сейчас в стадии строительства находится шесть образовательных учреждений, в стадии проектирования — семь, разрабатывается проектно-сметная документация на четыре школы, — написал на своей странице в Facebook депутат Михаил Вечкензин. И добавил, что на ремонт школ в этом году затратили 100 млн руб.

Тем временем, часть учеников не посещает школы, а учится дистанционно. Как рассказала Екатерина Сибирцева, 74 класса в 34 школах закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ, еще в 19 школах на дистант перевели учеников 22 классов из-за COVID-19.

Когда речь идет о простуде и гриппе, решение о переводе на дистант принимает администрация учебного учреждения. Карантин объявляют, когда в классе 20 и более процентов учеников заболели. При выявлении случаев COVID-19 классы закрываются по предписанию Роспотребнадзора, — пояснила вице-мэр.

На данный момент в школах Екатеринбурга коронавирусную инфекцию подтвердили у 21 ребенка и двоих сотрудников. «Ранее закрытые школы №179 и №148 возобновили работу с 14 сентября», — добавила Сибирцева.

В целом за последние сутки на Среднем Урале выявили 124 новых больных с COVID-19, 28 из них — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 27172, напоминает JustMedia.ru.

Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 400. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает региональный оперштаб.

За время пандемии уральские медики вылечили от инфекции 20842 человека, 58 выписали в последние сутки, 533 заболевших спасти не удалось.

В регионе до сих пор полностью не сняты ограничительные меры, связанные с пандемией. Вчера губернатор Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности до 21 сентября. Указ опубликован на портале правовой информации. При этом глава региона снял запрет на проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, разрешил работу культурно-досуговых организаций, в том числе детских комнат и детских развлекательных центров. Правда, наполняемость при этом не должна превышать 50% от максимальной. Также губернатор разрешил выставки и форумы в офлайн-формате. Кроме того, теперь больницы могут проводить профосмотры и диспансеризацию взрослых.