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Коронавирусом в мире заразились более 30 млн человек. Россия на четвертом месте

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Коронавирусом в мире заразились более 30 млн человек. Россия на четвертом месте
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: Pixabay.com

Последние дни заболеваемость Covid-19 в мире растет: Индия догоняет США по числу заболевших, а количество умерших подбирается к 1 млн человек. В России официально не обсуждают усиление карантина.

#НОВОСТИ
Количество заразившихся Covid-19 в мире достигло 30 181 110 человек, умерло от болезни 946 140, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эти показатели в режиме реального времени.
 
Топ-10 стран по заболеваемости выглядит следующим образом:
  • США — 6 675 053; 
  • Индия — 5 214 677; 
  • Бразилия — 4 455 386; 
  • Россия — 1 081 152; 
  • Перу — 744 400; 
  • Колумбия — 743 945; 
  • Мексика — 684 113; 
  • ЮАР — 655 572;
  • Испания — 625 651;
  • Аргентина — 601 713.
По смертности десятка стран немного отличается:
  • США — 197 641; 
  • Бразилия — 134 935;
  • Индия — 84 372;
  • Мексика — 72 179;
  • Великобритания — 41 794;
  • Италия — 35 658;
  • Франция — 31 103;
  • Перу — 31 051;
  • Испания — 30 405;
  • Иран — 23 808.
В России во второй половине августа число новых случаев коронавируса не превышало 5000 в день, однако последние недели оно растет и 17 сентября достигло 5762 заболевших. Несмотря на опасения второй волны эпидемии и массовые слухи о возобновлении карантина, в Кремле не обсуждается возможность усиления карантинных мер в России, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
Автор: Андрей Пермяков
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