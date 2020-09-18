Коронавирусом в мире заразились более 30 млн человек. Россия на четвертом месте
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Последние дни заболеваемость Covid-19 в мире растет: Индия догоняет США по числу заболевших, а количество умерших подбирается к 1 млн человек. В России официально не обсуждают усиление карантина.
Количество заразившихся Covid-19 в мире достигло 30 181 110 человек, умерло от болезни 946 140, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эти показатели в режиме реального времени.
Топ-10 стран по заболеваемости выглядит следующим образом:
- США — 6 675 053;
- Индия — 5 214 677;
- Бразилия — 4 455 386;
- Россия — 1 081 152;
- Перу — 744 400;
- Колумбия — 743 945;
- Мексика — 684 113;
- ЮАР — 655 572;
- Испания — 625 651;
- Аргентина — 601 713.
По смертности десятка стран немного отличается:
- США — 197 641;
- Бразилия — 134 935;
- Индия — 84 372;
- Мексика — 72 179;
- Великобритания — 41 794;
- Италия — 35 658;
- Франция — 31 103;
- Перу — 31 051;
- Испания — 30 405;
- Иран — 23 808.
В России во второй половине августа число новых случаев коронавируса не превышало 5000 в день, однако последние недели оно растет и 17 сентября достигло 5762 заболевших. Несмотря на опасения второй волны эпидемии и массовые слухи о возобновлении карантина, в Кремле не обсуждается возможность усиления карантинных мер в России, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.