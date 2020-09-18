Коронавирусом в мире заразились более 30 млн человек. Россия на четвертом месте

Количество заразившихся Covid-19 в мире достигло 30 181 110 человек, умерло от болезни 946 140, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса , который отслеживает эти показатели в режиме реального времени.

Топ-10 стран по заболеваемости выглядит следующим образом:

США — 6 675 053;

Индия — 5 214 677;

Бразилия — 4 455 386;

Россия — 1 081 152;

Перу — 744 400;

Колумбия — 743 945;

Мексика — 684 113;

ЮАР — 655 572;

Испания — 625 651;

Аргентина — 601 713.

По смертности десятка стран немного отличается:

США — 197 641;

Бразилия — 134 935;

Индия — 84 372;

Мексика — 72 179;

Великобритания — 41 794;

Италия — 35 658;

Франция — 31 103;

Перу — 31 051;

Испания — 30 405;

Иран — 23 808.