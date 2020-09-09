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Екатерина Сибирцева получила новую высокую должность в мэрии Екатеринбурга

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Екатерина Сибирцева получила новую высокую должность в мэрии Екатеринбурга
Автор фото: Виктор Тутаров. Иллюстрация: екатеринбург.рф

В июле 2020 г. мэр Александр Высокинский уволил вице-мэра по социальной политике Дмитрия Баранова, теперь его пост займет экс-глава департамента образования города.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника департамента образования Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву своим заместителем по вопросам социальной политики.

Исполняющим обязанности главы департамента образования Екатеринбурга стала заместитель Сибирцевой Ольга Бабченко.

Екатерина Сибирцева родилась 17 декабря 1972 г.  в Свердловске. В 1989 г. с серебряной медалью окончила школу № 9 Екатеринбурга, в 1994 г. — физический факультет Уральского государственного университета А.М. Горького. С этого же времени стала работать учителем физики в гимназии № 9, где с 2003 г. стала заместителем директора, а с 2008-го — директором. Также Сибирцева работала заместителем главы Октябрьского района города.

C 2016 г. Екатерина Сибирцева возглавляла департамент образования администрации Екатеринбурга.

Как сообщал DK.RU, 30 июля мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отправил в отставку заместителя главы города по социальной политике Дмитрия Баранова. Чиновник курировал работу управления здравоохранения, в частности отвечал за борьбу с коронавирусом и профилактические мероприятия по борьбе с пандемией. Его обязанности временно исполняла Елена Левина, глава комитета социальной политики в городской администрации.

Автор: Екатерина Тарханова
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