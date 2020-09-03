Школы идут на дистант, а поликлиники возвращаются к плановой работе. Главное о COVID-19

Из-за подозрения на коронавирус четыре школы Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение. В Роспотребнадзоре DK.RU сообщили, что речь идет о школах 16, 120, 148, 179. Школы № 148 и 179 полностью переведены на дистанционный режим, в школах № 16 и 120 введены ограничительные мероприятия в отношении отдельных классов. Накануне школы в регионе начали работать в штатном режиме, но с особыми ограничениями.

При этом стало известно, что 3 сентября поликлиники Екатеринбурга возобновляют плановую медицинскую помощь. Между приемами пациентов будет проводиться санитарная обработка помещений, пациентам рекомендовано соблюдение социальной дистанции, обязательно наличие маски и бахил, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По данным регионального оперштаба на 3 сентября, в Свердловской области выявлен 121 новый случай COVID-19 — 58 из них в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 25 668. Выписано 57 человек. Общее число выписанных — 20 129. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 466).

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор собирает материалы для суда о жителях региона, которые были за границей и после поездки не предоставили в ведомство результаты тестов. Им грозит штраф до 40 тыс. руб.