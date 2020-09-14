Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.09
74,71
88,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»

8 983
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»
Иллюстрация: Pikist.com

Уже три экспертизы показали, что политика отравили веществом из группы «Новичок». В правительстве Германии призвали Россию объяснить случившееся.

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», подтвердила независимая экспертиза лабораторий во Франции и Швеции по просьбе правительства Германии. Таким образом, подтверждены выводы немецких экспертов, которые ранее заявили об отравлении Навального. 

Анализ проб возьмет также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая проведет исследование в своих лабораториях. 

Отравление Навального свидетельствует о серьезном нарушении Конвенции о химическом оружии, указывают в Бундесвере. В правительстве ФРГ вновь призвали руководство России прокомментировать произошедшее.

 
Как ранее выяснил немецкий журнал Zeit, Навальный был отравлен новой версией «Новичка» — более смертоносной, чем предыдущие. Тот факт, что политик остался жив, издание связывает с цепочкой счастливых обстоятельств, в том числе быстрым решением пилотов посадить самолет, и действием врачей в Омске, который сразу же дали ему атропин — противоядие от «Новичка». 
 
При этом операция с таким сложным ядом может быть проведена только разведкой, считают немецкие эксперты. Двухкомпонентный яд нуждается в специальной лаборатории, и его не смогут применить обычные преступники. Немецкие спецслужбы считают немыслимым, чтобы за отравлением стояла иностранная разведка — ее действия в России маловероятны, учитывая плотную слежку ФСБ за Навальным. Это позволяет сделать вывод, что приказ убрать с пути непримиримого оппозиционера отдал Кремль, писал Zeit.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Сейчас очень удобный момент, чтобы катализировать процесс смены власти»«Сейчас очень удобный момент, чтобы катализировать процесс смены власти»
    13 654
  • «Полиметалл» начал строительство новой фабрики за 3,6 млрд руб.«Полиметалл» начал строительство новой фабрики за 3,6 млрд руб.
    23 425
  • Довыборы в Гордуму: первые претенденты. Кто они?Довыборы в Гордуму: первые претенденты. Кто они?
    18 932
  • МВД меняет правила сдачи на права: только дороги общего пользования и месяц ожиданияМВД меняет правила сдачи на права: только дороги общего пользования и месяц ожидания
    38 447
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.