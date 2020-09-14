Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»

Оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», подтвердила независимая экспертиза лабораторий во Франции и Швеции по просьбе правительства Германии. Таким образом, подтверждены выводы немецких экспертов, которые ранее заявили об отравлении Навального.

Анализ проб возьмет также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая проведет исследование в своих лабораториях.

Отравление Навального свидетельствует о серьезном нарушении Конвенции о химическом оружии, указывают в Бундесвере. В правительстве ФРГ вновь призвали руководство России прокомментировать произошедшее.

ранее выяснил немецкий журнал Zeit, Навальный был отравлен новой версией «Новичка» — более смертоносной, чем предыдущие. Тот факт, что политик остался жив, издание связывает с цепочкой счастливых обстоятельств, в том числе быстрым решением пилотов посадить самолет, и действием врачей в Омске, который сразу же дали ему атропин — противоядие от «Новичка». Какнемецкий журнал Zeit, Навальный был отравлен новой версией «Новичка» — более смертоносной, чем предыдущие. Тот факт, что политик остался жив, издание связывает с цепочкой счастливых обстоятельств, в том числе быстрым решением пилотов посадить самолет, и действием врачей в Омске, который сразу же дали ему атропин — противоядие от «Новичка».

При этом операция с таким сложным ядом может быть проведена только разведкой, считают немецкие эксперты. Двухкомпонентный яд нуждается в специальной лаборатории, и его не смогут применить обычные преступники. Немецкие спецслужбы считают немыслимым, чтобы за отравлением стояла иностранная разведка — ее действия в России маловероятны, учитывая плотную слежку ФСБ за Навальным. Это позволяет сделать вывод, что приказ убрать с пути непримиримого оппозиционера отдал Кремль, писал Zeit.