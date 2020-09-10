Навального отравили новым типом «Новичка». К этому причастны высокопоставленные чиновники?

Оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен новой версией вещества из группы «Новичок» — более смертоносной, чем предыдущие, пишет немецкий журнал Zeit. Следы вещества нашли на руках Навального и бутылке, из которой он пил. Новый вариант отравляющего вещества должен был действовать медленнее, чем известные ранее. В Германии предполагают, что он был нанесен на поверхность чашки чая Навального или добавлен в сам напиток, и политик должен был умереть на борту самолета.

Тот факт, что Навальный остался жив, издание связывает с цепочкой счастливых обстоятельств, в том числе быстрым решением пилотов посадить самолет, и действием врачей в Омске, который сразу же дали ему атропин — противоядие от «Новичка».

Операция с таким сложным ядом может быть проведена только разведкой, считают немецкие эксперты. Само по себе применение нового типа «Новичка» исключало версию, согласно которой попытаться отравить Навального пытался, к примеру, некий российский олигарх.

Двухкомпонентный яд нуждается в специальной лаборатории, и его не смогут применить обычные преступники. Немецкие спецслужбы считают немыслимым, чтобы за отравлением стояла иностранная разведка — ее действия в России маловероятны, учитывая плотную слежку ФСБ за Навальным.

Все это позволяет сделать только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с пути непримиримого оппозиционера, — пишет Zeit.

Допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к отравлению Навального и госсекретарь США Майк Помпео.