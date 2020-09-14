«Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навального»

Федор Крашенинников, политолог, публицист:

— Может ли блогер обвалить курс рубля и биржевые котировки? Будут ли за его жизнь и здоровье переживать мировые лидеры и вестись дискуссии в парламентах и глобальных медиа?

Конечно, нет. Это хороший сюжет для фантастики или антиутопии, но в мире, где каждый второй что-то где-то пишет или записывает на камеру, весьма маловероятно, что одного факта публикации своих мыслей в любом виде достаточно, чтобы влиять хоть на что-нибудь в окружающем мире.

Но если это влиятельный политик и оппозиционный лидер, которого власть много лет для собственного успокоения считала «просто блогером» и избегала даже называть по имени, то он вполне может оказаться причиной серьезных проблем российской экономики. Причем не потому, что он что-то делает прямо сейчас, а потому, что покушение на его убийство вызвало бурю, которую едва ли кто-то ожидал.

В чем феномен Алексея Навального и почему его так недооценила российская власть?

Навальный в старом смысле этого слова сделал себя сам. Не было такого момента, чтоб кто-то влиятельный и популярный вывел его из-за кулис и сказал — знакомьтесь, это Навальный, вот вы, вы и вы, и еще миллион человек сейчас будете читать его блог и слушать его выступления на ютубе.

К сожалению маркетологов, такой опции вообще не существует — заставить кого-то что-то читать, смотреть и слушать, при этом еще и деньги жертвовать. Интерес к себе и своему творчеству в интернете надо сначала чем-то заслужить, а потом удерживать в ежеминутном режиме.

Это в классических СМИ потребителю можно навязать практически кого угодно в качестве еще одного эксперта, авторитета или лидера: если у телешоу есть миллионная аудитория, то любой допущенный к участию в нем проходимец моментально становится известным человеком — ну на какое-то время, пока не забудут. И даже если такой персонаж не нравится аудитории или просто не вызывает у нее никаких эмоций, но при этом нравится ведущему или редактору — он все равно будет там присутствовать.

В интернете разочарование или просто усталость от какого-то контента или человека ведет к простому действию — отписке от него. Поэтому конспирологи, любящие порассуждать о том, что кто-то кому-то кого-то навязал, могут провести элементарный эксперимент — попробовать хоть кого-нибудь заставить читать свое творчество вопреки желанию этого последнего. Сомневаюсь, что что-то получится.

Весь путь Навального от рядового активиста партии «Яблоко» и локального московского блогера до человека, чье здоровье интересует Ангелу Меркель, Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и влияет на состояние российской экономики, легко проследить в интернете. Проследить и убедиться, что там не было ничего чудесного или даже подозрительного — просто человек ежедневно и ежечасно работал над собой, создавал свою репутацию, свою команду, свою армию последователей, свою медиаимперию, своих врагов.

Удивительно, пожалуй, лишь то, что с какого-то времени он не допустил ни одной ошибки: все те высказывания или поступки, которые до сих пор ставят в вину Навальному, относятся к раннему периоду его деятельности, когда он действительно был просто блогером и достаточно молодым человеком.

Где-то с 2010-2011 годов, то есть последние 10 лет, человек умудрился не сказать и не сделать ничего такого, что вызвало бы массовое разочарование его аудитории. Наоборот, за эти 10 лет неуклонно наращивал свою аудиторию и свою популярность — причем делал это на глазах у всех. И даже в частной жизни Навального не нашлось до сих пор ни одной сальной или скандальной истории.

Возможно, именно поэтому Навального долго недооценивали в Кремле — во всяком случае, отказывались признавать его сколько-нибудь значимым актором. Потому что там не верят ни в какие новые медиа, ни в интернет вообще. А главное — там не верят в добрую волю и принципиальность, там не верят в хороших людей и искренность.

Там считали и считают, что авторитетов и лидеров можно назначать и искусственно внедрять, и никак иначе. И если кто-то что-то делает, пишет или говорит — то это исключительно за чьи-то деньги или ради какого-то финансового интереса. Короче говоря, «трудом праведным не наживешь палат каменных», а на любого есть компромат.

Поэтому вся публичная деятельность Навального кажется кремлевским обитателям отвлекающим маневром, прикрытием для какой-то другой деятельности, грязной и постыдной, которую много лет тщетно пытаются выявить сотни следователей СК РФ и других ведомств.

Вполне понятно, почему такие взгляды популярны на российском Олимпе. Достаточно посмотреть на путь во власть самого Владимира Путина, чтобы обнаружить, что никакой публичной политической карьеры или последовательной борьбы хоть за какие-нибудь идеи до провозглашения преемником Бориса Ельцина он не вел. Весь электоральный опыт Путина до триумфального для него 2000 года сводился к поражению его шефа Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга, причем сам Путин руководил штабом кампании. Отсюда, судя по всему, и тотальное недоверие президента к честным выборам как механизму перераспределения власти: ведь на них может победить совсем не тот, кто нужен!

История Навального — это история нашего времени, когда каждый человек может достичь многого своими усилиями, своей настойчивостью, своими талантами. Интернет и новые медиа дают любому человеку шанс стать влиятельной фигурой в своей сфере и даже находить деньги на реализацию своих проектов — при этом не спрашивая разрешения начальства, не встраиваясь в существующие структуры, не играя по удобным уже сформировавшейся элите правилам. Для того и генерируется вся эта безумная конспирология, объясняющая любое событие и явление заговором кого-то с кем-то, чтоб сбить людей с толку и внушить им мысль о бесполезности любых их усилий, особенно не одобряемых властью.

Гораздо проще управлять людьми, когда они заранее согласны с тем, что ни у кого ничего никогда не получится, если он только не вступил в сговор с властью же — отечественной или зарубежной.

Когда лично Ангела Меркель хлопотала о вывозе Алексея Навального в Германию, диванные конспирологи вопрошали: «Она что, за любого теперь будет так волноваться?», намекая тем самым, что первично в этой истории беспокойство главы немецкого правительства по поводу своей креатуры, а вовсе не сам Навальный. На самом же деле все совершенно наоборот: Алексей Навальный стал таким человеком, к судьбе которого уже не могли оставаться равнодушными ни Меркель, ни Макрон, ни Трамп.

Легко повторять конспирологические глупости, гораздо сложнее самому стать тем, чья жизнь и здоровье интересны хоть кому-нибудь за пределами узкого круга семьи и друзей, а тем более — сильным мира сего. Навальный, будучи с точки зрения российского государства преступником, стал таким человеком — и это ли не главное объяснение всей ненависти к нему?

Тысячи и даже миллионы людей пытаются стать влиятельными и получить хоть толику того внимания богатых и знаменитых, которую получил Навальный, но у них ничего не выходит, несмотря на то, что они вроде бы все делают правильно — ходят на курсы лидеров, демонстрируют лояльность власти, жертвуют деньги куда нужно и старательно ругают Навального в соцсетях, надеясь, что их лояльность и верноподданическое рвение заметят и оценят.

Но в итоге они так и остаются там, где были, потому что в современном мире ничего не добиться послушанием и покорностью, а к настоящему успеху можно прийти только идя наперекор.

Читайте на DK.RU: «Сейчас очень удобный момент, чтобы катализировать процесс смены власти» — дискуссия вокруг выборов-2021