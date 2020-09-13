«Апатичность — национальная черта. Не получится? Придут и закроют? — А ты иди и попробуй!»

В нашем обществе еще сильны стереотипы о предпринимателях. А ведь именно они обеспечивают рабочие места, платят налоги, наполняя бюджет, и нередко участвуют в реализации общественных проектов — реконструкции зеленых зон и школ, строительстве дорог и покупке медицинской техники. Есть и такие бизнесы, деятельность которых целиком направлена на решение социальных задач. О них пойдет речь 22 сентября на онлайн-форуме «САМОЕ ВРЕМЯ. Социальное предпринимательство».

Инициаторами события выступили Министерство Инвестиций и развития Свердловской области и Фонд поддержки предпринимателей Свердловской области. Генеральный информационный партнер — «Деловой квартал» | DK.RU.

Действующие бизнесмены — не только из России, но и из Белоруссии, Латвии и Швейцарии, поделятся успешными кейсами социально направленных проектов. Они расскажут о возможностях для развития и барьерах, которые можно преодолеть.

«Прокачать» семейную пасеку и обеспечить рабочими местами бабушек в деревне, вывозить москвичей на «рабочий туризм», собрать мам в декрете и запустить детский рок-фестиваль, сортировать отходы и открыть Музей Мусора — социальное предпринимательство воплощает в жизнь самые смелые идеи.

Руководители органов государственной власти и представители НКО расскажут об изменении отношения государства к социальному бизнесу и поддержке, которую может получить социальный предприниматель.

На площадке форума «САМОЕ ВРЕМЯ. Социальное предпринимательство» можно будет не только прослушать выступления экспертов, но и найти контакты социальных проектов, открытых к сотрудничеству. Для этого на сайте форума организован нетворкинг-блок с виртуальными визитками.

Программа форума будет полезна как для тех, кто уже занимается социальным предпринимательством, так и тем, кто хочет только начать свой путь в таком бизнесе. Среди вопросов, которые будут детально разбираться:

● Какие инструменты предлагает власть для деятельности социально-ориентированного бизнеса?

● Как начать социальный бизнес: выбор ниши, поиск денег, запуск рекламы

● Международный опыт социального предпринимательства: учимся у экспертов

● Женское социальное предпринимательство: пять кейсов, которые приносят прибыль и пользу

● Социальный кластер — место встречи между теми, кто хочет помочь и кому нужна помощь

● Зачем предпринимателям социальный бизнес?

Хедлайнером выступит Гузель Санжапова, известный уральский социальный предприниматель, одна из победительниц Премии РБК 2019, вырастившая семейный бизнес — пасеку с оборотом в 16,5 млн руб., развивая инфраструктуру и решая проблему занятости в деревне.

DK.RU рассказывал историю Гузель Санжаповой, следил за развитием ее проектов, а недавно сообщил об успешном сотрудничестве предпринимателя с международным ритейлером ИКЕА. Гузель придерживается проактивного подхода ко всем сферам жизни и считает, что каждый может попробовать свои силы в предпринимательстве, в том числе и социальном. Вот что она говорила об этом в интервью DK.RU:

Апатичность — это национальная черта. Потому что ей предшествует другая национальная черта: мы все друг другу говорим: «Не получится». Рассказываешь кому-то о своей бизнес-идее, а тебе в ответ: «Да ну, придут, закроют» — люди найдут тысячу аргументов, почему у тебя не получится. И только один человек из ста тебе скажет: «Иди попробуй, по голове-то никто не ударит». <...> А люди поколения моего папы, 50+, еще и боятся отличаться: они росли в коллективе и помыслить себя отдельным воином, который делает мольберты — сложно и страшно, потому что всегда говорили, что не получится. Но я вижу, как сейчас мой папа меняется: он видит результат своего труда, и у него глаза горят.

В числе спикеров форума: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области, Марина Фролова, генеральный директор НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» (ГК «Росатом»), специальный участник из Швейцарии Светлана Бауренс, основатель Impact Investing School, соучредитель и президент международного центра импакт-инвестирования Galileo IIIC, а также Айше Агекян, управляющая торговым центром МЕГА Екатеринбург, и другие.

Онлайн-форум «САМОЕ ВРЕМЯ. Социальное предпринимательство» будет проходить 22 сентября с 10:00 до 19:40 на площадке http://social.samoe-vremya.biz. Участие бесплатное с обязательной регистрацией.

Добавим, DK.RU всегда поддерживал социальных предпринимателей Екатеринбурга и Свердловской области. В 2011 г. в рамках премии «Человек года» мы учредили номинацию «Социальный бизнес». За девять лет статуэткой премии отмечены 11 предпринимателей, среди которых герои наших публикаций — Евгений Крупин, Наталья Ларионова, Илья Васкецов и многие другие.