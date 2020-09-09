У сотен предпринимателей есть шанс. ИКЕА будет сотрудничать с уральским производителем

В магазине ИКЕА Екатеринбург стартовали продажи лимитированной коллекции ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА, которую отшивают жители деревни Малый Турыш в Свердловской области. Проект был запущен в партнерстве с социальным предпринимателем Гузель Санжаповой.

В небольшой уральской деревне с 2012 г. работает компания «Cocco Bello», которая выпускает медовую и карамельную продукцию, травяные чаи, натуральную косметику. Товары производителя закупает сеть «Вкусвилл», кроме того, партнером фирмы является банк «Точка».

С февраля 2020 г. в деревне функционирует полноценный швейный цех, где отшиваются товары для дома. Жители деревни Малый Турыш Свердловской области изготовили для ИКЕА ограниченный тираж текстильных изделий в соответствии со всеми принятыми в ИКЕА стандартами качества. В коллекцию вошли чехлы для подушек и держатели для карт, сшитые по принципу безотходного производства. Держатели для карт стоят 99 руб., чехлы на подушку — от 399 руб.

Запуск совместного проекта с Гузель Санжаповой — первый опыт сотрудничества ИКЕА с социальными предпринимателями в России. Основная его задача — создать постоянные рабочие места для жителей удаленной территории, что в дальнейшем поможет росту и развитию деревни.

Каждый день в ИКЕА мы стремимся изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, в том числе тех, кто по тем или иным причинам находится вне рынка труда. Сотрудничество с социальными предпринимателями, которые с помощью бизнеса решают общественные проблемы, — наш важный шаг в этом направлении. Надеюсь, наше сотрудничество будет развиваться и дальше и в будущем о товарах для дома из Малого Турыша узнают во всем мире, — отметил Каан Саллы, директор магазина ИКЕА Екатеринбург.

Гузель Санжапова отметила, что для нее очень важно сотрудничество с таким гигантом, как ИКЕА.

Если наше крохотное предприятие может соответствовать всем требованиям глобальной корпорации, значит, и у сотен других предпринимателей есть шанс, которым стоит воспользоваться, — сказала Санжапова.

Предприниматель также отметила, что за май-июнь 2020 г. продажи производств «Cocco Bello» выросли в семь-восемь раз относительно аналогичного периода прошлого года: компания стала активнее продавать продукты через сайт.

Деревня Малый Турыш расположена на границе Свердловской области и Башкирии. DK.RU рассказывал историю создания медового производства. Его основатель Гузель Санжапова родилась в Турыше, в 17 лет, после окончания школы, уехала в Москву, отучилась в МГУ на факультете международной политики, работала в компании SAP. В 2013 г., приехав в отпуск в родную деревню, в которой на тот момент было 20 домов и 52 жителя, Гузель решила помочь малой родине.

На родительской пасеке она основала производство различных изделий из меда. Деньги собирала с помощью краудфандинговых программ. Сейчас продукция Cocco bello представлена в различных торговых сетях, в производстве занята большая часть жителей деревни.

Теперь в Малом Турыше Гузель Санжапова развивает и территорию: там появились детская площадка, скважина питьевой воды, беседка, организован вывоз мусора, а сейчас строится общественный центр, который не только решит часть существующих в деревне проблем, но и создаст новые рабочие места.