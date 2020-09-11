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Основатель уральского сервиса «Ресторан из банки» разделил бизнес с партнером

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Основатель уральского сервиса «Ресторан из банки» разделил бизнес с партнером
Иллюстрация: Александр Хасанов

Известный интернет-сервис по доставке готовых продуктов в стеклянных банках поделили два партнера. Основатель и идеолог проекта Александр Хасанов после переезда в Москву запустил новый проект.

#СВОИ ЛЮДИ#НОВОСТИ

Сервис по доставке готовой еды «Ресторан из банки» объявил о разделе бизнеса между партнерами. Теперь продолжат действовать два различных сайта, которые занимаются доставкой.

Сам «Ресторан из банки» «переехал» на домен restoranizbanki.ru и продолжит обслуживать Екатеринбург, этот проект остается за топ-менеджером компании Анной Семкиной. А основатель бизнеса Александр Хасанов запустил проект под названием «Александр Хасанов» с адресом hasanov.vip, этот сайт будет обслуживать Москву, Санкт-Петербург и Нур-Султан. При этом Александр Хасанов отмечает, что может отправлять заказы в Екатеринбург по специальной цене. О разделении бизнеса предприниматель рассказал DK.RU:

«Ресторан из банки» был создан и развивался мною и группой инвесторов с 2019 г., хотя фактически деятельность началась еще раньше. В начале 2020 г. предприятие переехало в специализированное помещение в Верхней Пышме, что позволило улучшить условия труда и увеличить объемы производства. На предприятии работают как «старые» сотрудники, которые стояли у истоков бизнеса, так и новые члены команды. Но ничто не стоит на месте. Я принял решение переехать в Москву и начать там новый проект на всю страну. Я рад, у меня появилась возможность реализовывать свой новый проект в Москве, и надеюсь, что мои клиенты будут довольны.

DK.RU подробно рассказывал, как основатель сервиса Александр Хасанов весной этого года начал масштабировать бизнес. Во время пандемии бизнес Александра вырос в пять раз. Предприниматель говорил, что в его планах открыть производственный цех и в Москве, а затем разработать новый продукт для европейского рынка.

Директор «Ресторана из банки» Анна Семкина, которая будет заниматься развитием готовой еды в стеклянных банках в Екатеринбурге, также прокомментировала раздел бизнеса:

Мы понимаем, что в нашей необъятной стране места хватит всем и будем прилагать все усилия, чтобы улучшать свою работу и радовать вас привычными вам и новыми блюдами.

«Ресторан из банки» — это сервис доставки готовой еды в стеклянных банках. В меню компании: плов, супы, сосиски домашнего приготовления, блюда из мяса, рыбы и др. Готовая продукция хранится в банке от 4 до 12 месяцев. «Ресторан из банки» ориентируется на занятых людей, которым некогда готовить, но хочется, чтобы под рукой была домашняя еда из полезных продуктов. Проект был основан в Екатеринбурге в 2017 г. 

Автор: Екатерина Тарханова
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