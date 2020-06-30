«Пятикратный рост и планы на Европу». Как уральский бизнес выстрелил в Москве и не только

2,5 года назад Александр Хасанов создал в Екатеринбурге компанию «Ресторан из банки», которая занимается приготовлением домашних блюд в банках и их доставкой. В ассортименте компании больше 100 позиций: плов, супы, долма, домашние сосиски и многое другое.

Во время пандемии бизнес Александра вырос в пять раз, а продавать баночки уральского производителя хотят партнеры от Новосибирска до США. Как обычный переезд в Москву (и пандемия, конечно) полностью изменили жизнь уральского предпринимателя — в колонке на DK.RU.

Александр Хасанов, основатель проекта «Ресторан из банки»:

— Про переезд в Москву мы с семьей думали давно, а получилось так, что он пришелся на период закрытия столицы на карантин. В конце марта мы сняли квартиру, собрали вещи и решили привезти с собой в столицу небольшую партию баночек нашего продукта. Если память не изменяет, мы привезли 500 или 600 разных банок.

По моим подсчетам, распродать эти баночки мы должны были за два месяца. Когда переехали, сразу запустили рекламу в социальных сетях, пошли звонки, а через пару дней Москву закрыли на карантин. И начался аврал. В итоге всю партию распродали за две недели.

Тогда же про нас активно начали писать СМИ. На протяжении месяца я рассказывал про продукт, давал интервью: про нас написали Reuters, The New York Times, заказов стало еще больше. Причем после интервью начали звонить люди из разных уголков страны и мира, они говорили, что хотели бы продавать наш продукт, что им очень интересно было бы с нами сотрудничать.

Мне пришлось буквально на коленке придумывать франшизу. Условия получились такие: я составил определенный ассортимент продукции, который должен закупить дилер, получилось около 2 тыс. баночек, для старта этого достаточно. Прописал условия ценовой политики и добавил пункт о том, что в каждом регионе может быть только один представитель. Транспортировку баночек до региона продаж дилеры берут на себя, в их обязанности также входит вовремя обзванивать клиентов и доставлять заказ, а всю рекламу и продвижение мы взяли на себя.

Еще в Екатеринбурге мы заключили контракт с дилером в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Потом появилась Астана (Нурсултан), где знакомый моего постоянного клиента решил продавать наши баночки.

Как только я сделал публикацию, что в Астане появится наш продукт, как тут же поступило четыре или пять предложений из Алматы, в итоге с одним из партнеров мы договорились.

Затем, когда активно начали продавать в Москве, заявились Сочи и Краснодар. Сейчас количество заявок на дилерство увеличивается в геометрической прогрессии. Поступают предложения из Таллина (Эстония) и США, но там нужно решать таможенные вопросы.

На данный момент заказать продукцию «Ресторана из банки» можно в четырех городах: Екатеринбург, Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург. В течение двух недель к ним присоединятся Астана, Алматы, и в июле будут открыты Сочи и Краснодар. Также ведем переговоры с Тюменью и Севастополем.

С каждым партнером мы обсуждаем стоимость продукта в том или ином городе, партнеры не вправе менять цену товара в одностороннем порядке, только по согласованию с нами. Если брать за точку отсчета Екатеринбург, то цены в Казахстане и Новосибирске на 30% выше, чем в столице Урала. В Москве стоимость баночек на 50% дороже, чем в Екатеринбурге. Это объясняется в первую очередь тем, что в столице дорогая логистика. При этом жители Москвы могут заказать товар напрямую из Екатеринбурга и сами оплатить доставку, но тех, кто воспользовался такой услугой, единицы.

Средний чек в Екатеринбурге около 2 тыс. руб., а в Москве и Санкт-Петербурге около 4,5 тыс. руб. Вообще для Москвы у нас получился очень лояльный ценник. Порция выходит дешевле, чем доставка Яндекс. Еды из ресторана.

Наши покупатели — очень занятые люди, у которых нет времени на готовку. Чаще всего это предприниматели или люди, которые занимают высокие должности и много времени проводят на работе. В таких семьях очень самостоятельные дети. Когда они приходят домой после школы, нужно что-то поесть, а мама не сварила кастрюлю борща, потому что занималась все выходные важным проектом. Тогда ребенок достает нашу баночку и разогревает суп — очень удобно. Но это портрет покупателя в Екатеринбурге. В Москве пока что очень разные клиенты, баночки заказывают и студенты, и пенсионеры, и научные работники, и бизнесмены.

В Екатеринбурге за 2,5 года у нас сформировался пул из более чем 2 тыс. клиентов, а за два месяца в Москве нашими клиентами стало больше 300 человек. Санкт-Петербург за первые десять дней работы продал 20% продукции со склада.

Сделано на Урале

В Москве я занимаюсь разработкой новых блюд. Квартиру в столице выбирал специально с большой кухней, чтобы можно было готовить в «промышленных масштабах», у меня здесь есть все необходимое вплоть до мини-автоклава (аппарат для консервирования). Здесь же я создаю все технологические карты, отрабатываю блюда, а затем направляю рецептуру технологу в Екатеринбург.

Технолог на Урале — это моя ученица, с которой мы знакомы больше 10 лет. Прежде чем решиться на переезд в Москву, я должен был убедиться, что на производстве останется надежный человек. Так что сейчас я спокоен, производство поставлено и может работать без моего участия.

Все блюда «Ресторана из банки» готовятся в Свердловской области. Над этим трудятся восемь поваров, которых я лично обучал. С начала пандемии, то есть за три месяца, наши объемы выросли в пять раз. Площадка в Екатеринбурге сейчас может производить 6 тыс. банок в месяц, а после расширения производства сможем выпускать 30 тыс. баночек.

Для доставки продукции мы используем грузовые компании. Несколько раз перевозили товар СДЭК, но у нас возникли трудности, товар несколько раз «теряли в пути». Сейчас работаем с «Деловыми линиями», пока что нареканий нет.

Мы считали экономику и пришли к выводу, что на данный момент расположение производства в Екатеринбурге выгоднее, чем в Москве. Даже учитывая затраты на логистику, которые составляют около 20 руб. за банку. К тому же из Екатеринбурга удобнее выстроена логистика для доставки баночек в Казахстан, Тюмень, Челябинск и так далее.

Со временем мы откроем производственный цех и в Москве, отсюда удобнее будет доставлять продукцию в Санкт-Петербург, Казань, которая интересуется сотрудничеством, или в Европу, планы возить туда баночки у нас есть.

Сейчас разрабатываем новый бренд для продукта, который хотим выпустить на европейский рынок: «Ресторан из банки» — название довольно длинное и сложное. А еще ведем переговоры об открытии производственной площадки в Европе, конкретно речь идет о Праге.

Аналогов нашего продукта в России и мире нет. Есть похожий товар у «Азбуки Вкуса», но у них в баночках скоропортящийся продукт, который годен 3-7 дней. А наши баночки можно хранить от 4 до 12 месяцев, в зависимости от блюда.

Сейчас мы растем в геометрической прогрессии, причем я сам никому свой продукт не навязывал, люди сами на меня выходят. В данный момент я заканчиваю разработку итальянской линейки продукции, затем хочу запустить баночки с уральской кухней, задумок очень много, а работы — еще больше.