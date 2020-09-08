Росздравнадзор обвинил больницы в искажении смертности от коронавируса. Ответ Минздрава

Больницы по-разному определяют причины смерти пациентов, скончавшихся в стационарах для лечения заболевших коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, в одних медучреждениях почти 100% летальных исходов шифровались как смерти от Covid-19, а в других смертность от него была почти нулевая, она переносилась на другие заболевания. Как пишет «Медвестник», об этом медицинский чиновник сказала на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, приведя данные анализа медицинских карт пациентов.

Шифрование смертности от коронавируса в «ковидных» стационарах должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее», добавила Алла Самойлова.

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На конец июля смертность от коронавируса в России была одной из самых низких в мире — 1,62%. По данным на 8 сентября, в стране зафиксировано 17 993 летальных исхода при 1 035 789 случаев заболевания.

Для сравнения: по данным университета Джонса Хопкинса, в США 6,3 млн заболевших и 189 215 умерших, в Индии — 4,28 млн случаев и 72 775 смертей, Бразилии — 4,15 млн случаев и 126 960 умерших, Перу — 689,9 тыс. зараженных и 29 838 скончавшихся от коронавируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ на заявление Самойловой сказал, что анализ, показавший ошибочность статистики основан на данных по отдельным медучреждениям. Определение причины смерти — длительная процедура, после ее окончания данные могут корректироваться. К тому же такой анализ относится к компетенции Минздрава России и Росстата, добавил министр.

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По его словам, рост смертности от других заболеваний косвенно связан с коронавирусом, который усложнил ход течения некоторых болезней, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний.