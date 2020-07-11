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Росстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штаб

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Росстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штаб
Иллюстрация: Pixabay.com

Коронавирус был обнаружен у 12 452 умерших, но только у 7444 он стал причиной смерти. У остальных, несмотря на наличие Covid-19, причина смерти оказалась в другом.

#НОВОСТИ

Росстат опубликовал статистику смертности за май, и, согласно его данным, коронавирус был обнаружен у 12 452 человек. У 7 444 Covid-19 стал основной причиной смерти, причем идентифицирован он был у 5644 человек, а у 1800 — нет. Еще у 5008 умерших был обнаружен коронавирус, но причина смерти оказалась в другом. Причем в 1530 случаях Covid-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, а в 3478 случаях не был серьезным фактором, способствующим смерти.

При этом, если просуммировать данные оперативного штаба о смертности от коронавируса, жертв получится меньше — 3624 человека. 

Ранее руководитель Росстата Павел Малков объяснял расхождение между данными Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса разной методикой подсчета. По его словам, оперативный штаб приводит самые актуальные данные по заболеваемости и смертности, которые вручную заносятся в систему. Тогда как Росстат получает данные из ЗАГСа (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния).  

На 10 июля в России было выявлено 6 635 новых случаев коронавируса, умерли 174 человека, полностью выздоровели 7 752 заболевших. Всего в стране зафиксировано 713 936 случаев заболевания, 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек, сообщал накануне оперштаб.

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