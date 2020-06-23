«Это вовсе не бинарная величина». Глава Росстата — о подсчете смертности от коронавируса

Расхождение почти в полтора раза между данными Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса в апреле объясняется разной методикой подсчета, сказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, оперативный штаб приводит самые актуальные данные по заболеваемости и смертности, которые вручную заносятся в систетму. Тогда как Росстат получает данные из ЗАГСа (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния).

Во время эпидемии обнаружились два факторы, которые могут повлиять на качество статистики по смертности населения, говорит Малков. Во-первых, на момент регистрации смерти умершего от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. Во-вторых, в некоторых регионах в законе не закреплена обязанность регистрировать смерть в ЗАГСе для последующего захоронения.

В крупнейших по населению регионах такое требование установлено, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в большинстве других. Здесь нельзя похоронить человека, не сходив в загс для регистрации смерти. В этих регионах мы полностью уверены в цифрах по общей смертности. Также именно эти субъекты первые приняли на себя удар коронавирусной инфекции, в других смертность от нее в апреле была на очень низком уровне.

Требования о регистрации смерти в ЗАГСе перед похоронами нет в регионах Северо-Кавказского федерального округа, части Южного федерального округа, иногда — в Поволжье и на Дальнем Востоке. В обычной жизни это не влияет на статистику, так как люди все равно регистрируют смерть в ЗАГСе, но в условиях карантина часто это откладывали. В некоторых регионах информация о смертности от коронавируса еще будет уточняться, но существенного влияния на общие данные это не окажет, говорит глава Росстата.

опубликовал данные о смертности за апрель: в общей сложности у 2712 умерших был обнаружен коронавирус, и их разделили по четырем группам. В первых двух случаях коронавирус стал основной причиной смерти, у 1270 человек он идентифицирован, еще у 390 возможной причиной смерти указан Covid-19. В третьем случае ковид не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, в четвертой — не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания. В середине июня Росстатданные о смертности за апрель: в общей сложности у 2712 умерших был обнаружен коронавирус, и их разделили по четырем группам. В первых двух случаях коронавирус стал основной причиной смерти, у 1270 человек он идентифицирован, еще у 390 возможной причиной смерти указан Covid-19. В третьем случае ковид не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, в четвертой — не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.