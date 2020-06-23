«Это вовсе не бинарная величина». Глава Росстата — о подсчете смертности от коронавируса
Эпидемия вскрыла недостатки в методике сбора статистики, говорит глава ведомства. Но зачастую установить точную причину смерти не так просто, даже если у человека был Covid-19.
Расхождение почти в полтора раза между данными Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса в апреле объясняется разной методикой подсчета, сказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, оперативный штаб приводит самые актуальные данные по заболеваемости и смертности, которые вручную заносятся в систетму. Тогда как Росстат получает данные из ЗАГСа (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния).
Во время эпидемии обнаружились два факторы, которые могут повлиять на качество статистики по смертности населения, говорит Малков. Во-первых, на момент регистрации смерти умершего от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. Во-вторых, в некоторых регионах в законе не закреплена обязанность регистрировать смерть в ЗАГСе для последующего захоронения.
В крупнейших по населению регионах такое требование установлено, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в большинстве других. Здесь нельзя похоронить человека, не сходив в загс для регистрации смерти. В этих регионах мы полностью уверены в цифрах по общей смертности. Также именно эти субъекты первые приняли на себя удар коронавирусной инфекции, в других смертность от нее в апреле была на очень низком уровне.
Требования о регистрации смерти в ЗАГСе перед похоронами нет в регионах Северо-Кавказского федерального округа, части Южного федерального округа, иногда — в Поволжье и на Дальнем Востоке. В обычной жизни это не влияет на статистику, так как люди все равно регистрируют смерть в ЗАГСе, но в условиях карантина часто это откладывали. В некоторых регионах информация о смертности от коронавируса еще будет уточняться, но существенного влияния на общие данные это не окажет, говорит глава Росстата.
Также необходимо понимать, что смертность от коронавируса — это вовсе не бинарная величина: умер от коронавируса, умер не от коронавируса. Все совсем не так просто. <...> Наши данные будут еще уточняться по двум направлениям. Во-первых, будет дальнейшее распределение по четырем категориям причин смерти от COVID-19 по мере поступления окончательных медицинских свидетельств. Во-вторых, будем добирать данные из тех регионов, где люди не дошли до загсов. Их не очень много, и это не сильно повлияет на значение смертности в целом по стране. Вы прекрасно понимаете: данные по крупнейшим регионам получены в полном объеме, и некоторая доля недополученных по небольшим по населению субъектам не сильно повлияет на общую цифру. Тем не менее некоторые поправки и дополнения будут, и мы обязательно будем их открыто показывать.