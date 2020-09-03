Вместо самого дорогого особняка Екатеринбурга строят высотку. В деле компания экс-банкира

На берегу Нижне-Исетского пруда в Екатеринбурге начинается стройка. Раньше на этом месте на ул. Рощинская, 59 находился дом, который аналитики портала N1.RU называли самым дорогим особняком из частных владений с бассейнами, выставленных на продажу в 2017 г. В объявлении тогда сообщалось, что площадь дома почти 1,3 тыс. кв. м, размер участка 37 соток, а цена — 150 млн руб. В особняке было два бассейна — один внутри, его площадь 84 кв. м, и уличный бассейн с подогревом. Кроме того, в доме было несколько саун и отдельный гостевой дом.

Источник: N1

Сейчас вся эта территория очищена от построек и подготовлена под новую стройку. Судя по данным на информационном щите, размещенном в этом месте, здесь планируется возведение многоквартирного односекционного жилого дома с подземной автостоянкой. Его территория примыкает к ЖК «Тихий берег».

Источник: DK.RU

Застройщиком нового дома выступает Союз компаний «Уралкомплект». Техзаказчик и генподрядчик — «СпецЦемРемонт» — дочерняя компания застройщика. В частности, «Уралкомплект» принимал участие в реконструкции Храма-на-Крови, строил Инновационный культурный центр в Первоуральске, выполненный в форме шайбы.

Источник: DK.RU

Как указано на сайте «Уралкомплекта», президентом союза компаний является Максим Хмелев. Он также являлся основным акционером «УИК-банка», лишенного лицензии и объявленного банкротом. В 2012 г. было заведено уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Затем, по сообщению Агентства по страхованию вкладов, конкурсный управляющий подал заявление о наличии в действиях бывших руководителей банка признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»). Речь шла о растрате в общей сложности 108 млн руб.

В июле 2020 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по этому делу. Максим Хмелев приговорен к 4 годам 4 месяцам лишения свободы условно за растраты в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц (часть 3 статьи 33 УК РФ и часть 4 статьи 160 УК РФ). Бывшая исполняющая обязанности председателя правления банка Марина Шумилова приговорена в четырем годам лишения свободы условно по той же статье.

Что касается нового проекта компании экс-банкира, то комментарии о нем от самого застройщика получить не удалось — в офисе компании не отвечают на звонки.

Согласно данным публичной кадастровой карты, эта территория отведена под многоэтажную застройку.

В минстрое Свердловской области подтвердили, что действительно выдали разрешение на строительство.

Разрешение выдано на строительство односекционного жилого дома с газовой котельной и подземной автостоянкой, 21 этаж, два подземных этажа. Общая площадь дома 14 тыс. кв. м. Срок действия разрешения на строительство — до 01.03.2023 г. Проверка добросовестности не входит в полномочия министерства, — сообщили DK.RU в региональном минстрое.

Источники DK.RU в строительных кругах подтверждают, что этот участок давно ходил по рынку — застройщик искал инвестора для строительства. По некоторым данным, компания купила его у владельца особняка за сумму порядка 70 млн руб., после получения разрешения на строительство застройщик повысил его продажную стоимость до 100 млн руб.

В открытых источниках есть проект будущего жилого комплекса. Предполагается, что на этом месте построят две высотки.

Источник: arxip.com

Берег Нижне-Исетского пруда уже активно застраивается. Ранее DK.RU писал, что мэрия Екатеринбурга согласовала девелоперу, совладельцу БЦ «Высоцкий» Андрею Гавриловскому проект планировки и межевания территории на Уктусе. В районе улиц Щербакова, Лыжников и русла реки Исети планируется строительство жилого квартала высотой до 28 этажей. Мы показывали, как будет выглядеть проект.