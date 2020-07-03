В Екатеринбурге вынесли обвинительный приговор экс-руководителям банка-банкрота

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца и топ-менеджеров «УИК-банка», пишет Znak.com.

По информации издания, основной акционер банка Максим Хмелев приговорен к 4 годам 4 месяцам лишения свободы условно за растраты в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц (часть 3 статьи 33 УК РФ и часть 4 статьи 160 УК РФ). Бывшая исполняющая обязанности председателя правления банка Марина Шумилова приговорена в 4 годам лишения свободы условно по той же статье.

Также на скамье подсудимых находилась бывший председатель правления Светлана Колпакова, но в отношении нее дело было прекращено по истечении срока давности.

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у «УИК-БАНКа» еще в 2011 г. В связи с потерей ликвидности ООО «УИК-БАНК» не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, не отражавшую в полном объеме неисполненные обязательства перед клиентами. Руководители и участники банка не смогли восстановить его финансовое положение и устранить основания, обязывающие Банк России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Как рассказывал DK.RU, позднее банк был объявлен банкротом. В 2012 г. было заведено уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Затем, по сообщению Агентства по страхованию вкладов, конкурсный управляющий подал заявление о наличии в действиях бывших руководителей банка признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»). Речь шла о растрате в общей сложности 108 млн руб.