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Андрей Гавриловский построит высотки на берегу Нижне-Исетского пруда. Что это будет?

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Андрей Гавриловский построит высотки на берегу Нижне-Исетского пруда. Что это будет?
Иллюстрация: Документация проекта

На расселение бараков и частных домов у девелопера ушло 300 млн рублей, а на согласование одного документа в мэрии Екатеринбурга — два года. Но и после этого он не может начать стройку.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга согласовала девелоперу, совладельцу БЦ «Высоцкий» Андрею Гавриловскому проект планировки и межевания территории на Уктусе. В районе улиц Щербакова, Лыжников и русла реки Исети планируется строительство жилого квартала высотой до 28 этажей.

Рендеры нового ЖК

Два года мы ждали одну вещь – согласование проекта планировки и межевания. Раньше этот процесс длился 3-6 месяцев. До разрешения на строительство – еще маршрут длинный. Сейчас надо получить градостроительный план земельного участка, потом ряд других документов, согласовать мощности и только потом получить разрешение на строительство, — рассказал DK.RU Андрей Гавриловский.

По его словам, на расселение трех бараков и 20 частных домов, которые находились на этой территории, ушло 300 млн руб.

Рендеры нового ЖК

На их месте на участке площадью порядка 3 га, согласно технико-экономическим показателям проекта, планируется построить 74,1 тыс. жилья (34,8 тыс. кв. м в первом этапе и 39,2 тыс. кв. м во втором). Общая площадь паркингов составит 15,1 тыс. кв. м.

Рендеры нового ЖК

Также в жилом комплексе предусмотрен встроенный детский садик на 136 мест, торговые, офисные помещения и место под общепит, площадки для детей и взрослых. Планируется, что в комплексе будут жить 2,4 тыс. человек.

Рендеры проекта

Источник фото: документация проекта

Предполагается, что первый этап застройки должен завершиться в 2025 г., второй — в 2035 г. 

Фактически мы можем сделать все метры и в первый этап, но все будет зависеть от спроса – можем строить и пять лет, и десять. Все зависит от покупательской способности людей, — говорит Андрей Гавриловский.

Добавим, что территория рядом с Нижне-Исетским прудом активно застраивается. Проекты здесь реализуют «Малышева 73», «Ривьера Инвест Екатеринбург», «Брусника», СК «Союз».  

Автор: Анна Хлебникова
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