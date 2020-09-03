«Ушла эпоха». Екатеринбург прощается с Владиславом Крапивиным

В честь писателя Владислава Крапивина в Екатеринбурге могут назвать улицу. Губернатору региона Евгению Куйвашеву готовят список объектов, которые можно назвать в память о писателе, пишет Ura.ru. По данным источников информагентства, в честь Владислава Крапивина может быть названа улица в районе Солнечный или Светлый. Официального решения по этому поводу еще не принято.

Писатель Владислав Крапивин умер в реанимации Свердловской областной клинической больнице №1 1 сентября. Ранее он несколько раз был госпитализирован.

Соболезнования родным и близким Владислава Крапивина выразил президент России Владимир Путин.

Владислав Крапивин был выдающимся детским писателем, замечательным педагогом и наставником, искренним, душевно щедрым человеком. Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям, — говорится в телеграмме президента.

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Владислава Крапивина своим учителем.

Ушла целая эпоха советской фантастики. Ушел замечательный человек, который посвятил всю жизнь служению детям. Который отстаивал права детей и старался, чтобы они выросли в лучших взрослых, — сказал Сергей Лукьяненко.

Он рассказал, что неоднократно встречался с Владиславом Крапивиным и считает, что писатель во многом повлиял и на его творчество:

Понятие чести, совести, дружбы и взаимовыручки для него было самое главное и в его книгах, и в его деятельности. Очень жаль и очень грустно. Пусть там, за гранью нашего мира, ему будет хорошо и будет мир его книг.

Владислав Крапивин — основатель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», автор большого количества детских произведений: рассказов, повестей и романов. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1974 г.) и Премии Президента России (2014 г.). Также награжден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В 2020 г. Владислав Крапивин вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный «Деловым кварталом». Писатель был отмечен в номинации «Культура».