Владиславу Крапивину сделали срочную операцию

Писателю Владиславу Крапивину сделали операцию на ноге. Об этом сообщила руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Командору сделали операцию. Она прошла успешно. Говорят, что из ноги хирурги откачали 1,5 литра нехорошей скопившейся жидкости. Вчера мы смогли договориться с врачами, и в результате Павла (Крапивина) сначала пригласили сегодня утром на консилиум, а затем пропустили в реанимацию. Он смог побыть с отцом минут сорок. Командор был в сознании и даже сам подписал согласие на операцию. Подарил врачам свой автограф на официальной бумаге, — написала на своей странице в Facebook Лариса Крапивина.

Напомним, 7 августа 81-летнего Крапивина выписали из екатеринбургской больницы № 40, где он находился с подозрением на коронавирусную инфекцию. Взятые у него тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. По словам Ларисы Крапивиной, в результате ряда манипуляций (забора крови из артерии) на ноге Крапивина возникла гематома и прекратилась циркуляция крови. Писатель жаловался, что в нейрохирургическом отделении ему отказывались делать обезболивающие уколы:

Там возник просто ужас. Человек испытывал нечеловеческие боли. Видимо, им (медперсоналу больницы) было все равно, кто это. Он говорил, что они все вели себя по-хамски и не обращали на него внимания. Когда он просил сделать ему обезболивающий укол, его игнорировали. Препараты он начал получать только в терапевтическом отделении, — рассказывала ЕАН Лариса Крапивина.

Она добавляла, что за неделю до выписки дежурный терапевт отметил неудовлетворительное состояние писателя и рекомендовал вызвать хирурга. Но специалист его так и не осмотрел.

Заместитель губернатора [Свердловской области] Павел Креков в курсе состояния Владислава Петровича. Он на всех брифингах спрашивал главврача 40-й больницы [Александра Прудкова] о состоянии, и ему все время отчитывались о том, что состояние удовлетворительное. Более того, они (врачи — прим. ЕАН) выписали его с формулировкой — состояние удовлетворительное», — отмечала Крапивина.

Три дня писатель находился дома и вновь ехать в больницу отказывался.

Случившееся вызвало широкий резонанс в СМИ, многие пользователи Facebook призвали чиновников от здравоохранения подключиться к ситуации. В итоге, как сообщил глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков, информация дошла до главы ведомства.

По ситуации с Владиславом Петровичем Крапивиным. Проинформировал министра здравоохранения Андрея Карлова. Он взял все под свой контроль. Обсуждать в публичном пространстве состояние здоровья писателя не могу. При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи, — писал он на своей странице в Facebook.

Затем писателю вновь стало плохо, семье пришлось уговаривать его поехать в больницу.

Владислав Крапивин — основатель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», автор большого количества детских произведений: рассказов, повестей и романов. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1974 г.) и Премии Президента России (2014 г.). Также награжден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В 2020 г. Владислав Крапивин вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный «Деловым кварталом». Писатель был отмечен в номинации «Культура».

Редакция DK.RU желает легендарному писателю скорейшего выздоровления.