Скончался писатель Владислав Крапивин

Писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной клинической больнице №1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственницу писателя, командора юношеского отряда «Каравелла» Ларису Крапивину.

Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все, — сказала она.

Напомним, 7 августа 81-летнего Крапивина выписали из екатеринбургской больницы № 40, где он находился с подозрением на коронавирусную инфекцию. Взятые у него тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. По словам Ларисы Крапивиной, в результате ряда манипуляций (забора крови из артерии) на ноге Крапивина возникла гематома и прекратилась циркуляция крови. Писатель жаловался, что в нейрохирургическом отделении ему отказывались делать обезболивающие уколы.

Три дня писатель находился дома и вновь ехать в больницу отказывался. Случившееся вызвало широкий резонанс в СМИ, многие пользователи Facebook призвали чиновников от здравоохранения подключиться к ситуации. В итоге, как сообщил глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков, информация дошла до главы ведомства. 13 августа писателю провели повторную операцию.

Владислав Крапивин — основатель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», автор большого количества детских произведений: рассказов, повестей и романов. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1974 г.) и Премии Президента России (2014 г.). Также награжден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В 2020 г. Владислав Крапивин вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный «Деловым кварталом». Писатель был отмечен в номинации «Культура».

Редакция DK.RU выражает соболезнования семье и близким Владислава Крапивина.