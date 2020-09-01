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«Мы требуем возмещения». Глава Башкирии заявил о 34 млрд руб. ущерба от приватизации БСК

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Радий Хабиров
Радий Хабиров. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан». Протесты против разработки шихана Куштау привели к решению пересмотреть итоги приватизации одной из крупнейших компаний Башкирии.

#НОВОСТИ

Ущерб от сделок по приватизации «Башкирской содовой компании» превысил 34 млрд руб., говорится на сайте главы Республики Башкирия Радия Хабирова. Правительство Башкирии подготовило иск о пересмотре слияния ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», проведенного в 2007–2013 гг. — в результате конвертации акций предприятий Башкирия утратила контроль над ОАО «Сода». 

Еще в 2008 г. была проведена реорганизация ОАО «Сода»: из нее выделили ОАО «Сырьевая компания» и ОАО «Строительные материалы» и передали им ликвидное имущество, что уменьшило стоимость «Соды». В том же году 51% уставного капитала ОАО «Строительные материалы» были проданы компании «Урал Цемент Холдинг Б.В.», учреждённой в Нидерландах, а в  2010 г. — оставшиеся 49%, и вся прибыль от работы компании выводилась за пределы России.

Следствием этой сделки стало сокращение госпакета акций при конвертации во время присоединения к ОАО «Каустик», республика также утратила контроль над цементным производством и право управления минерально-сырьевой базой известняка.

В 2013 г. при создании объединённой содовой компании было решено присоединить ОАО «Сода» к ОАО «Каустик». До приватизации Башкирии принадлежало 61,65% акций «Соды», при этом в результате конвертации доля республики в ОАО «Каустик» составила 38%, а доля собственников (до реорганизации) ОАО «Каустик» — кипрской ModisаnnaLimited и ОАО «Башкирская химия» — составила 62%.

Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершённая в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан. Мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесён ущерб нашей республике на довольно серьёзную сумму – в 34 млрд рублей. Мы требуем её возмещения, — сказал Радий Хабиров.

Сейчас 38% БСК принадлежит правительству Башкирии (38%) и компании «Башхим» (57%). Последнюю контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.
 
После протестов в Башкирии вокруг шихана Куштау, где предприятие собиралось начать разработку месторождения, Путин назвал ситуацию печальной. Он отметил, что в 2019 г. из 45 млрд руб. выручки на инвестиции направили только 2,5 млрд руб.: «Где деньги? Известно, где — в офшорах». Также Путин поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК с 62% до 38% в 2013 г. После этого Генпрокуратура России начала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании, сообщила пресс-служба ведомства.
Автор: Андрей Пермяков
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