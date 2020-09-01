«Мы требуем возмещения». Глава Башкирии заявил о 34 млрд руб. ущерба от приватизации БСК
«Мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан». Протесты против разработки шихана Куштау привели к решению пересмотреть итоги приватизации одной из крупнейших компаний Башкирии.
Ущерб от сделок по приватизации «Башкирской содовой компании» превысил 34 млрд руб., говорится на сайте главы Республики Башкирия Радия Хабирова. Правительство Башкирии подготовило иск о пересмотре слияния ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», проведенного в 2007–2013 гг. — в результате конвертации акций предприятий Башкирия утратила контроль над ОАО «Сода».
Еще в 2008 г. была проведена реорганизация ОАО «Сода»: из нее выделили ОАО «Сырьевая компания» и ОАО «Строительные материалы» и передали им ликвидное имущество, что уменьшило стоимость «Соды». В том же году 51% уставного капитала ОАО «Строительные материалы» были проданы компании «Урал Цемент Холдинг Б.В.», учреждённой в Нидерландах, а в 2010 г. — оставшиеся 49%, и вся прибыль от работы компании выводилась за пределы России.
Следствием этой сделки стало сокращение госпакета акций при конвертации во время присоединения к ОАО «Каустик», республика также утратила контроль над цементным производством и право управления минерально-сырьевой базой известняка.
В 2013 г. при создании объединённой содовой компании было решено присоединить ОАО «Сода» к ОАО «Каустик». До приватизации Башкирии принадлежало 61,65% акций «Соды», при этом в результате конвертации доля республики в ОАО «Каустик» составила 38%, а доля собственников (до реорганизации) ОАО «Каустик» — кипрской ModisаnnaLimited и ОАО «Башкирская химия» — составила 62%.
Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершённая в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан. Мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесён ущерб нашей республике на довольно серьёзную сумму – в 34 млрд рублей. Мы требуем её возмещения, — сказал Радий Хабиров.