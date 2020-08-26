Пригожин выкупил долг Навального, Путин возмутился ситуацией с БСК. Главное 26 августа

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг политика Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь перед компанией «Московский школьник» в размере 87,65 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», связанной с Пригожиным. Тот пояснил причины сделки.

Во-первых, рассчитаться с компанией «Московский школьник», которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона, — заявил Пригожин.

Он добавил, что его юристы начнут принудительное взыскание долга с ФБК и Любови Соболь в рамках российского законодательства.

Сейчас Навальный находится в коме, его лечат в берлинской клинике Charite. Немецкие врачи считают, что политик был отравлен, их российские коллеги с этим не согласны. Любовь Соболь отказалась предоставлять комментарий, не содержащий личных оскорблений в адрес Пригожина, пишет РБК.

В октябре 2019 г. арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн руб. из-за ролика, в котором бывшая сотрудница «Московского школьника» рассказывала о некачественных продуктах питания, которые комбинат поставляет в школы и детсады. В расследовании ФБК также заявлялось, что комбинат принадлежит Пригожину.

Путин поручил разобраться с выкачиванием денег из Башкирской содовой компании

Президент Владимир Путин назвал печальной ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау, где предприятие собиралось начать разработку месторождения, но столкнулось с протестами. Он отметил, что в 2019 г. из 45 млрд руб. выручки на инвестиции направили только 2,5 млрд руб.: «Где деньги? Известно, где — в офшорах».

Также Путин поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК с 62% до 38% в 2013 г.

Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение, — подчеркнул президент.

После этого Генпрокуратура России начала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании, сообщила пресс-служба ведомства.