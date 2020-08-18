Закрытие «Бизнес-Молодости», экологические протесты в Башкирии. Главное 18 августа

Сооснователь компании бизнес-тренингов «Бизнес-Молодость» Петр Осипов объявил о закрытии проекта. Он не пояснил причин такого решения, но пообещал подписчикам рассказать историю БМ с самого начала. Как говорится на сайте сообщества, с ним связано более 2 млн человек, через платные программы БМ прошли более 300 000 участников. Сейчас в компании происходит ребрендинг, который связан с глубинными изменениями стратегии и формированием новой продуктовой линейки говорится на ее сайте.

У этого проекта сложилась скандальная репутация: многие российские стартаперы называли их сектой и лохотронщиками, писало издание Rusbase. Но почитателей у БМ больше. Самой известной публикацией о сообщества стала статья The Village «Секта успеха: Как „Бизнес-молодость“ зарабатывает миллионы долларов на эмоциях», автор которой посетила тренинг БМ и развенчала большинство успешных кейсов выпускников.

Лукашенко назвал создание координационного совета попыткой захвата власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета — «это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями». О создании совета 14 августа объявила конкурент Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, объяснив это «необходимостью принятия неотложных мер для восстановления законности» в стране.

Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы, — заявил Лукашенко.

В координационном совете отвергли обвинения Лукашенко. Цели захвата власти неконституционным путем нет, есть цель обеспечить согласие в обществе, сказал на пресс-конференции адвокат Максим Знак, член штаба оппозиционера Виктора Бабарико и участник совета.

Протесты против разработки шихана в Башкирии

Новым центром экологических протестов в России стал шихан (гора) Куштау в Башкирии, где Башкирская содовая компания (БСК) хочет добывать известняк. 15–16 августа протесты переросли в открытые силовые столкновения защитников шихана и компании, но в итоге глава Башкирии Радий Хабиров приехал на место событий и пообещал не допустить разработки Куштау.

На Куштау насчитывается 96 видов представителей животного мира, 23 из которых включены в Красную книгу Башкирии а семь – в Красную книгу России, там встречаются известковые водоросли и кораллы. Шиханы — уникальные геологические памятники природы, подчеркивали эксперты.

В то же время бизнес БСК, которая на 38% принадлежит властям Башкирии, испытывает трудности из-за скорого истощения шахт, пишет VTimes. «Посмотрим, что будет дальше. Второй Шиес 1 не самая лучшая перспектива», — говорит регионовед-экономист Наталья Зубаревич.