«Медперсоналу было все равно, кого лечат». Владислава Крапивина вновь госпитализировали

Владислава Крапивина срочно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Как рассказала агентству ЕАН его невестка Лариса Крапивина, состояние писателя тяжелое.

Напомним, 7 августа 81-летнего Крапивина выписали из екатеринбургской больницы № 40, где он находился с подозрением на коронавирусную инфекцию. Взятые у него тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. По словам Ларисы Крапивиной, в результате ряда манипуляций (забора крови из артерии) на ноге Крапивина возникла гематома и прекратилась циркуляция крови. Писатель жаловался, что в нейрохирургическом отделении ему отказывались делать обезболивающие уколы:

Там возник просто ужас. Человек испытывал нечеловеческие боли. Видимо, им (медперсоналу больницы) было все равно, кто это. Он говорил, что они все вели себя по-хамски и не обращали на него внимания. Когда он просил сделать ему обезболивающий укол, его игнорировали. Препараты он начал получать только в терапевтическом отделении, — рассказала ЕАН Лариса Крапивина.

Она добавила, что за неделю до выписки дежурный терапевт отметил неудовлетворительное состояние писателя и рекомендовал вызвать хирурга. Но специалист его так и не осмотрел.

Заместитель губернатора [Свердловской области] Павел Креков в курсе состояния Владислава Петровича. Он на всех брифингах спрашивал главврача 40-й больницы [Александра Прудкова] о состоянии, и ему все время отчитывались о том, что состояние удовлетворительное. Более того, они (врачи — прим. ЕАН) выписали его с формулировкой — состояние удовлетворительное», — отметила Крапивина.

Три дня писатель находился дома и вновь ехать в больницу отказывался.

Случившееся вызвало широкий резонанс в СМИ, многие пользователи Facebook призвали чиновников от здравоохранения подключиться к ситуации. В итоге, как сообщил глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков, информация дошла до главы ведомства.

По ситуации с Владиславом Петровичем Крапивиным. Проинформировал министра здравоохранения Андрея Карлова. Он взял все под свой контроль. Обсуждать в публичном пространстве состояние здоровья писателя не могу. При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи, — написал он на своей странице в Facebook.

Лариса Крапивина сообщила, что минувшей ночью писателю вновь стало плохо, семье пришлось уговаривать его поехать в больницу.

Ночью к нам прислали двух квалифицированных сосудистых хирургов на машине медицины катастроф. Они увидели, в каком он состоянии, в каком состоянии нога, и срочно госпитализировали. Сегодня уже прошел консилиум с участием одного из заместителей министра. Делается все, чтобы поставить его на ноги, — рассказала она.

Владислав Крапивин — основатель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», автор большого количества детских произведений: рассказов, повестей и романов. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1974 г.) и Премии Президента России (2014 г.). Также награжден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В 2020 г. Владислав Крапивин вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный «Деловым кварталом». Писатель был отмечен в номинации «Культура».

Редакция DK.RU желает легендарному писателю скорейшего выздоровления.