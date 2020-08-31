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Отложенная уплата налогов грозит погубить российский бизнес

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Отложенная уплата налогов грозит погубить российский бизнес
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

«Будет угроза массовых банкротств, и государство будет продлевать отсрочки, загоняя бизнес еще больше в долги». Отложенные обязательства стали ловушкой для 40% компаний.

#НОВОСТИ

40% предпринимателей боятся, что не смогут до конца года исполнить отложенные перед государством обязательства, прежде всего платежи по налогам, которые были перенесены в марте и апреле в рамках мер господдержки, показали итоги опроса экспертного центра при бизнес-омбудсмене Борисе Титове. Этому препятствует прежде всего стагнирующий спрос: 56,12% опрошенных бизнесменов заявили, что спрос на их продукцию восстановился на 50% и менее, 25% респондентов — что он составил менее 20% по отношению к аналогичному периоду 2019 г.

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Отсрочка по налогам, реструктуризация кредитов и беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам позволили многим компаниям удержаться на плаву в кризис, сказала «Ведомостям» глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Однако сейчас выясняется, что 40% предпринимателей не способны рассчитаться: в части падения спроса реализовались пессимистичные прогнозы. Новое снижение спроса, которое наступило после оживления в начале лета, повлекло за собой ухудшение финансового положения многих компаний. Поэтому сейчас бизнесу нужно прямое стимулирование спроса, а также снижение ставок по налогам и экспортных пошлин, субсидирование платежей по кредитам, грантовая поддержка, считает Алехнович.

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На фоне исчерпания отложенного спроса отложенные обязательства по налогам и кредитам только ухудшают ситуацию для бизнеса, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев: «Многие посчитали, что лучше закрыться, чем возвращать накопленные долги, особенно если возвращать не с чего».

Если бы были объявлены налоговые каникулы, то бизнес смог бы восстановиться, окрепнуть и вновь платить все причитающиеся налоги, а так будет угроза массовых банкротств, и государство будет продлевать отсрочки, загоняя бизнес еще больше в долги, — подчеркивает эксперт.

Автор: Андрей Пермяков
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