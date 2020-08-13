60% МСБ избежали убытков за время пандемии. Но новых ИП стало катастрофически меньше

65% компаний малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей избежали убытков во втором квартале 2020 г. либо закрыли его с прибылью, говорится в опросе банка «Открытие». При этом в целом ситуация нестабильна: 23% компаний испытывают трудности и борются за выживание бизнеса. Но 19% респондентов описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% заявили о росте прибыли. У более чем 60% компаний обороты во время пандемии упали, но 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.

Уровень неопределенности снижается: доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие полгода, уменьшилась с 39% до 31%, доля тех, кто намерен расширять бизнес, выросла с 18% до 24%. С 4% до 9% возросла доля компаний, нашедших новую нишу. В июне доля бизнеса, временно приостановившего работу, упала до 21% по сравнению с 33% в мае, повысилась. активность в строительстве и розничной торговле, но значительно сократили бизнес гостиницы, рестораны и промышленность.

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Вместе с тем пандемия резко сократило число новых ИП в России. Количество их регистраций за первое полугодие 2020 г. сократилось на 34,4% год к году, до 287,5 тыс. Об этом пишут РИА Новости на основе данных компании-разработчика информационных систем Seldon. Худшими месяцами стали апрель и май, после чего показатели пошли вверх.

Более ранние опросы малого и среднего бизнеса показывали гораздо более пессимистичные настроения. Так, в мае 2020 г. мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова показывал, что 53 компаний назвали свое положение катастрофой, 62,2% опрошенных оценили шансы своего бизнеса на выживание в 50% и ниже, полностью уверены в продолжении работы 13,4% респондентов.