Платежи вернулись в норму: причина проблем бизнеса в России уже не только в коронакризисе

На начало августа почти в половине отраслей российской экономики входящие потоки платежей были были выше условной «нормы» 2016–2019 годов, а с 3 по 7 августа платежи были сопоставимы с докризисными, пишет «Коммерсантъ» на основе данных ЦБ о финансовых потоках.

Судя по динамике объема входящих платежей, можно предполагать, что к середине августа в среднем по экономике восстановление завершено: на прошлой неделе платежи отставали от «нормы» всего на 0,7%. На начало августа Центробанк зафиксировал превышение объема входящих потоков над «нормой» в 43 отраслях экономики из 86 анализируемых.

Кроме того, кризис формально завершился с точки зрения конечного потребления домохозяйств: в начале августа оно превысило «норму» на 7,4%, в розничной торговле — на 22,6%. В группе отраслей, ориентированных на потребительский спрос, превышение «нормы» в начале августа составило 7,4%, неделей ранее платежи отставали от нее на 8,1%.

Таким образом, данные ЦБ свидетельствуют о нормализации дел в экономике: коронакризис хоть и не закончился, но списывать проблемы конкретных компаний только на него сейчас уже невозможно. Однако в дальнейшем возможным провалы в динамике входящих платежей — не во всех случаях имеет смысл относить их к реализации отложенного спроса — часть компаний старалась «придерживать» деньги на счетах до появления большей определенности.