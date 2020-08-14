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Платежи вернулись в норму: причина проблем бизнеса в России уже не только в коронакризисе

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Платежи вернулись в норму: причина проблем бизнеса в России уже не только в коронакризисе
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Почти в половине отраслей российской экономики входящий поток платежей вернулся в норму и сопоставим с докризисными показателями. Но провалы еще весьма вероятны.

#НОВОСТИ

На начало августа почти в половине отраслей российской экономики входящие потоки платежей были были выше условной «нормы» 2016–2019 годов, а с 3 по 7 августа платежи были сопоставимы с докризисными, пишет «Коммерсантъ» на основе данных ЦБ о финансовых потоках. 

Судя по динамике объема входящих платежей, можно предполагать, что к середине августа в среднем по экономике восстановление завершено: на прошлой неделе платежи отставали от «нормы» всего на 0,7%. На начало августа Центробанк зафиксировал превышение объема входящих потоков над «нормой» в 43 отраслях экономики из 86 анализируемых. 

Кроме того, кризис формально завершился с точки зрения конечного потребления домохозяйств: в начале августа оно превысило «норму» на 7,4%, в розничной торговле — на 22,6%. В группе отраслей, ориентированных на потребительский спрос, превышение «нормы» в начале августа составило 7,4%, неделей ранее платежи отставали от нее на 8,1%.

Таким образом, данные ЦБ свидетельствуют о нормализации дел в экономике: коронакризис хоть и не закончился, но списывать проблемы конкретных компаний только на него сейчас уже невозможно. Однако в дальнейшем возможным провалы в динамике входящих платежей — не во всех случаях имеет смысл относить их к реализации отложенного спроса — часть компаний старалась «придерживать» деньги на счетах до появления большей определенности.

 
Автор: Андрей Пермяков
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