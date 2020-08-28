Лукашенко договорился с Путиным об использовании войск в случае угрозы с Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил. Как пишет официальное белорусское СМИ «Белта», на встрече с работниками предприятия «Савушкин-Орша» и журналистами он сказал, что пошел на такой шаг из-за учений НАТО на западной границе страны.

Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства, — заявил Лукашенко.

По его словам, президент России, предпринимая таким действия, спасает не столько Беларусь, сколько саму Россию. «Им (на Западе — прим. ред.) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию... Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией», — утверждает он.

Между двумя странами есть Договор о коллективной безопасности, в котором указано, что стороны должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности, напомнил накануне Владимир Путин. Он сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал «определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов», но тот не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.

Координационный Совет белорусской оппозиции в ответ заявил, что считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества.

Лукашенко 16 августа в ответ на требование новых выборов и честного подсчета голосов (на президентских выборах 9 августа он набрал 80%, тогда как независимые наблюдатели считают, что победила его конкурент Светлана Тихановская) сказал: «НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль».