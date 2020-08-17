200 тыс. на митинге против Лукашенко. Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Светлана Тихановская (по независимым подсчетам, за нее на прошедших президентских выборах проголосовало больше людей, чем за Лукашенко) заявила, что готова стать национальным лидером.

Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня и дали мне силы. <..> Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали: мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, — сказала она.

16 августа в Минске один за другим прошли два митинга: в поддержку президента Александра Лукашенко и против него. На первый людей свозили со всей Беларуси на автобусах и поездах, по словам самого Лукашенко, на площади Независимости собрали 50 тыс. человек, МВД насчитало более 65 тыс., а по независимым оценкам, там было не более 12,7 тыс.

Лукашенко на митинге заявил:

Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация, — сказал он. В расшифровке речи на сайте президента слово «овации» упоминается 41 раз, хотя, по подсчетам белорусских СМИ, таких многочисленных аплодисментов не было.

Между президентом и участниками митинга состоялся и такой диалог, пишет Tut.by.

— Хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

— Мира!

— Вы хотите свободы?

— Нет!

— Вы хотите перемен?

— Нет.

— Каких? Что будем менять?

— Ничего!

Второй митинг, оппозиционный, собрал в разы больше людей: по различным подсчетам, от 127 до более 200 тыс. человек, это самая массовая акция в современной истории Беларуси. Представитель объединенного штаба Тихановской Мария Колесникова обратилась к чиновникам, силовикам и судьям:

Ребята, это последний шанс. Становитесь на сторону добра и народа. Нас большинство. Мы — сила.

В то же время рабочие крупнейших предприятий Белоруссии заявили о забастовках. Работники «Беларуськалия» потребовали проведения новых выборов и освобождения задержанных протестующих, в ином случае 17 августа они останавливают работу. 17 августа утром Лукашенко проводит встречу с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), часть рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку и выдвинулись туда.

Кроме того, как пишет Conflict Intelligence Team (CIT), несколько десятков грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, заметили 16 августа на российских трассах Е95 и M1, когда они двигались в сторону границы с Беларусью. Накануне Лукашенко заявил, что Россия по запросу Белоруссии окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз.