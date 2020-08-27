Резерв силовиков для помощи Лукашенко и сдержанность милиции: Путин о протестах в Беларуси

Россия ведет себя «гораздо более сдержанно» по отношению к протестам в Беларуси, чем многие другие страны, в том числе США и европейские государства, а происходящее в стране — прежде всего дело самого белорусского общества и народа, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия». Однако Кремлю не безразлично, что там происходит, и российские власти исходят из того, что «всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход».

Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать, — говорит он.

Вместе с тем между Россией и Белоруссией есть Договор о коллективной безопасности, в котором указано, что стороны должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности, и в этой связи у России есть обязательства перед Белоруссией, сказал Путин.

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Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля… Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и надеюсь, её не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем, — сообщил президент.

По его мнению, правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, «несмотря ни на что», добавил он.

При этом протесты в соседней стране изначально начались из-за итогов президентских выборов 9 августа: было объявлено о победе Лукашенко с 80% голосов. Но из-за жестокого разгона протестующих, избиений и пыток задержанных в изоляторах участники акций стали требовать и прекращения милицейского произвола и насилия. К этому Лукашенко призывали и зарубежные лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.