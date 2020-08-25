Кремль и подозрения в отравлении Навального, эвакуация Яндекса из Минска. Главное за день

В Кремле не могут серьезно относиться к подозрениям в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального и призывам проверить в связи с этим Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мы не можем относиться, скажем так, серьезно к этим озвученным вами во второй части вопроса обвинениям. Это, скажем так, обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются таким около-, я бы сказал, таким, знаете, пустым шумом. И серьезно мы относиться к этому не намерены.

Навальный проходит лечение в берлинской клинике Charite, накануне ее врачи заявили, что политик был отравлен. По этому вопросу Песков заявил, что сначала нужно определить вещество, которым мог отравиться Навальный, а потом уже начинать расследование. «Для расследования должен быть повод. Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал Песков.

Вместе с тем в МИДе РФ подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование инцидента с Навальным и заявили, что российскому руководству его отравление невыгодно.

Эвакуация сотрудников «Яндекса» из Минска

«Яндекс» вывез из Беларуси часть из своих примерно 300 сотрудников своего местного офиса, а отказавшихся уезжать из страны эвакуировали в загородные дома, пишет The Bell со ссылкой на два источника, знающих обстановку в компании. Такое решение в «Яндексе» приняли после обысков силовиков в ее минском офисе 13 августа — они прошли на фоне массовых протестов против итогов президентских выборов в стране.

Ставки по кредитам вдвое превысили ставки по вкладам

Стоимость розничных кредитов для новых клиентов оказалась в среднем в 2,5 раза выше ставок по депозитам, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитического агентства Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков. Сейчас банки выдают кредиты в среднем под 9,3%, а привлекают вклады — под 3,9%.