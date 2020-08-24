Что белорусская оппозиция делает против Лукашенко и как намерена работать с Россией

24 августа Координационный совет оппозиции Беларуси провел пресс-конференцию, на которой его представители представили план своих дальнейших действий и прокомментировали последние события в стране. Накануне там 23 августа в Минске прошло массовое шествие противников президента Беларуси Александра Лукашенко: по независимым данным, в нем участвовало от 100 тыс. человек. МВД Белоруссии назвало число на порядок меньше — 15 тыс. человек.

Во время протестов Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию в центре города: на видеозаписи видно, как он с автоматом в руке идет вдоль дворца Независимости. Сопровождал его в том числе 15-летний сын Николай, одетый в форму спецназовца. На другой записи Лукашенко смотрит в иллюминатор вертолета и просит подлететь ближе к проспекту, видит внизу шествие протестующих и говорит: «Как крысы разбежались».

Член КСО Мария Колесникова, комментируя появление Лукашенко с автоматом, сказала:

Мы считаем, что очень странно, когда человек управляет государством и позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска. Все заявления про то, что мы слышим про бряцание оружия на границе с Беларусью — на самом деле, мы вчера увидели доказательство того, что в центре Минска абсолютно конкретный человек бряцает этим оружием. Если он считает, что его выбрало 80% белорусского народа, почему он в страхе прячется за колючей проволокой и этими цепями „красавцев“?

Одновременно в белорусской оппозиции опровергают намерение разорвать отношения с Россией. Экс-министр культуры Беларуси и член КСО Павел Латушко сказал:

«Координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией или о том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существует на сегодня».

Российско-белорусским отношениям сейчас угрожает только Лукашенко, считает Мария Колесникова. Представители гражданского общества нацелены на диалог, но «не могут просто позвонить Владимиру Владимировичу».

Колесникова добавила, что сейчас члены КСО пытаются решать локальные проблемы, в частности, в области экономики. Однако каких либо инструментов для призыва власти к диалогу у нее нет.