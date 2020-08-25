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Немецкие врачи заявили об отравлении Навального, российские это отрицают. Заведут ли дело?

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Немецкие врачи заявили об отравлении Навального, российские это отрицают. Заведут ли дело?
Автор фото: Евгений Фельдман. Иллюстрация: Wikimedia.org

Россия и Германия разошлись в оценках случившегося с оппозиционером: в берлинской клинике, где сейчас лечат Навального, считают, что он был отравлен. Лидеры ФРГ требуют провести расследование.

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен, пришли к выводу врачи берлинской клиники «Шарите», где он сейчас проходит лечение. Клиническое обследование свидетельствует об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество им пока неизвестно. 

Действие яда было подтверждено многочисленными исследованиями в независимых лабораториях, и сейчас Навального лечат противоядием атропин. Прогноз остается неясным; не исключены долгосрочные последствия, особенно затрагивающие нервную систему. Навальный остается в коме, но острой угрозы его жизни нет, указали в «Шарите».

Ингибиторы холинэстеразы при большой дозировке могут воздействовать как нервно-паралитические отравляющие вещества, сказал «Интерфаксу» ученый-химик Владимир Углев, специалист в сфере отравляющих веществ. «Самый известный всему миру ингибитор холинэстеразы называется «Новичок» — написал соратник Навального Леонид Волков.

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвали провести прозрачное расследование отравления Навального, найти и наказать виновных. 

В России уголовное дело по факту попытки отравления Навального до сих пор не возбуждено. Врачи омской больницы скорой помощи №1, куда привезли политика после того как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва, заявляли, что не нашли у него признаков отравления. Главврач больницы Александр Мураховский говорил, что они склоняются к диагнозу «нарушение обмена веществ».

Российские врачи, лечившие Навального в омской больнице, не согласились с выводами немецких коллег об отравлении ингибиторами холинэстеразы. Они отрабатывали эту версию, но она не подтвердилась, заявил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 столичного Центра им. Пирогова Борис Теплых, который летал в Омск в числе нескольких московских врачей. Он подчеркнул, что врачи из «Шарите» говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое пока никто не обнаружил.

Автор: Андрей Пермяков
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