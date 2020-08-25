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Счетная палата обнаружила начисление пенсий умершим. Нарушения — на сотни миллионов

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Счетная палата обнаружила начисление пенсий умершим. Нарушения — на сотни миллионов
Автор фото: Владимир Лобачев . Иллюстрация: Wikimedia.org

Разрозненные базы данных разных ведомств приводят к тому, что в них содержатся ошибки, которые приводят к нарушениям при начислении пенсий. Иногда их выплачивают уже умершим людям.

#НОВОСТИ

Счетная палата провела проверку Пенсионного фонда России и обнаружила целый ряд нарушений, в том числе несвоевременное назначение пенсионных доплат и начисление пенсий умершим. Так, из-за несвоевременного информирования ПФР о смерти только в двух территориальных органах фонда перечислили более 377 млн руб. пенсий умершим.

Базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют друг другу в части фамилии, паспортных данных и места проживания граждан, в итоге в них содержится разная информация об одних и тех же людях. 

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Основной проблемой учета, как говорится в отчете аудиторов, является открытие на одного и того же человека двух и более индивидуальных лицевых счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. 

При этом если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался. В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных. При этом доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан, — говорится в отчете.

Счетная палата также проверила назначенные пенсии 1061 человека и выявила нарушения пенсионных прав в 171 случае (16,1%) — пенсионерам выплатили 3 млн недополученных рублей. 

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ПФР также незаконно отказывал в назначении пенсии, затягивал рассмотрение документов о назначении пенсии и нарушал сроки проведения перерасчета пенсии.

Автор: Андрей Пермяков
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